Телеведуча Надія Матвєєва розповіла Григорію Решетнику про своє кохання, знайомство свого супутника з її родиною, а також поділилася думками про весілля.

– Зі своїм коханням я знайома понад рік. Я б і надалі тримала це в секреті, бо він не публічна людина. За цей рік ми не лише насолоджувалися життям, а й пройшли випробування. У нас у країні війна – ми стали дуже близькими людьми. Нас познайомили спільні знайомі на вечірці – він не знав, хто я і чим займаюся. Його також шокував мій вік. Я взагалі не могла собі уявити, що ми будемо разом. Причина – різниця у віці становить 20 років, – зізналася Надія.

Телеведуча додала, що для неї така різниця у віці – табу, адже такі стосунки не мають сенсу. Проте зірка вже встигла познайомити свого обранця зі своєю родиною.

– Це сталося до війни. Тоді це сприймалося нормально. А от коли стало відомо, що все серйозно – ставлення змінилося. Мама та син його не дуже добре сприймають. Мені здається, що їх не влаштовує наша близькість. Я думаю, що моєму чоловікові це неприємно, – додала Матвєєва.

Ведуча заявила, що її обранець теж має дітей, але вона з ними не знайома. Як виявилось, Надія вже отримала пропозицію руки та серця.

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