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Я закохана: Надія Матвєєва зібралася заміж за чоловіка, молодшого на 20 років

25 Червня 2022, 16:05
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Надія Матвєєва

Телеведуча Надія Матвєєва розповіла Григорію Решетнику про своє кохання, знайомство свого супутника з її родиною, а також поділилася думками про весілля.

– Зі своїм коханням я знайома понад рік. Я б і надалі тримала це в секреті, бо він не публічна людина. За цей рік ми не лише насолоджувалися життям, а й пройшли випробування. У нас у країні війна – ми стали дуже близькими людьми. Нас познайомили спільні знайомі на вечірці – він не знав, хто я і чим займаюся. Його також шокував мій вік. Я взагалі не могла собі уявити, що ми будемо разом. Причина – різниця у віці становить 20 років, – зізналася Надія.

Телеведуча додала, що для неї така різниця у віці – табу, адже такі стосунки не мають сенсу. Проте зірка вже встигла познайомити свого обранця зі своєю родиною.

– Це сталося до війни. Тоді це сприймалося нормально. А от коли стало відомо, що все серйозно – ставлення змінилося. Мама та син його не дуже добре сприймають. Мені здається, що їх не влаштовує наша близькість. Я думаю, що моєму чоловікові це неприємно, – додала Матвєєва.

Ведуча заявила, що її обранець теж має дітей, але вона з ними не знайома. Як виявилось, Надія вже отримала пропозицію руки та серця.

Зараз дивляться

– Це було неочікувано. Ми не домовлялися про створення сім’ї. Це було з видозв’язку. Він сказав мені, що хоче одружитися, і запропонував вийти заміж. Я сказала так, але це не вважається пропозицією, оскільки немає обручки – про це він сам мені сказав. Зараз війна, а купити обручку немає можливості. Можливо, плануємо весілля – я двічі одружена жінка. Мене просто приємно, що це сильні відносини, – заявила Матвєєва.

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