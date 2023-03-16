Надія Матвєєва поранила лоба під час зйомок нового проєкту СТБ Позивний Надія. Це сталося, коли телеведуча спробувала постріляти з гвинтівки.

У соцмережах Матвєєва показала відео, на якому видно розсічений лоб телеведучої і спроби зупинити кров вологими серветками.

– Ми з командою знімали епізод з однією з героїнь, снайперкою Іриною. Разом вирушили на полігон, аби я подивилась, як снайпер стріляє з гвинтівки та сама спробувала це зробити. Я намагалась зробити все обережно і правильно, але під час пострілу з гвинтівки оптичним пристроєм мені пошкодило лоба. Довелося звернутися в лікарню, де хірург майстерно наклав декілька швів. Їх зараз майже не видно. Сподіваюсь, все швидко загоїться, – розповіла Надія Матвєєва.

Всупереч травмі, телеведуча була налаштована працювати – вже наступного дня була запланована зйомка ефірного ролику нового проєкту. Гримерам вдалося майстерно приховати шрам на обличчі.

Зараз дивляться

Позивний Надія вийде в ефірі СТБ уже 19 березня. Проєкт присвячений незламним українським жінкам, які щодня наближають нашу перемогу.

У кожному випуску проєкту ведуча Надія Матвєєва зустрінеться з однією з героїнь, аби разом розказати, чим вона займалася до війни і як виглядає її фронт сьогодні.