Британський актор Ґері Олдмен планує піти з кіно та спробувати себе в іншій справі, доки є можливість.

Про це 64-річний власник Оскара розповів під час інтерв’ю щодо участі у серіалі Повільні коні. Ґері вважає, що може відмовитися від знімання в кіно та піти на пенсію після закінчення проєкту.

– У мене була завидна кар’єра, але вона йде на спад, – заявив Олдмен. – Є й інші цікаві речі, крім акторства. Коли ти молодий, ти думаєш, що збираєшся робити все це. Мені 65 наступного року, 70 не за горами. Я не хочу працювати, коли мені буде 80, – заявив актор.

Нагадаємо, що Олдмен отримав Оскар у 2018 році за роль у драмі про Вінстона Черчилля Темні часи. Він також запам’ятався багатьом за роллю комісара у фільмі Темний лицар і Сіріуса Блека в серії про Гаррі Поттера.

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Втім, не лише Ґері хоче відпочити від роботи в кіно – нещодавно австралійський кіноактор Кріс Гемсворт дізнався, що має схильність до хвороби Альцгеймера. На тлі цього він робить паузу у своїй кар’єрі. Про це зірка фільмів кіновсесвіту Marvel дізнався під час знімання документального серіалу Limitless.