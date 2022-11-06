34-річний американський актор і співак Аарон Картер знайшли мертвим у своєму будинку в Каліфорнії.

Смерть артиста підтвердив його представник.

– Сім’я була повідомлена і вилітає до Лос-Анджелеса. Аарон дуже старанно працював до кінця свого життя, щоб одужати, щоб бути добрим батьком і загладити свою провину перед своєю родиною, – заявив його менеджер.

Відомо, що тіло знаменитості було знайдено у ванній кімнаті. Поліція виявила його об 11 ранку у ванній кімнаті. За попередніми даними, чоловік потонув.

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Щоправда, детективи розслідують смерть як вбивство, але це є стандартною процедурою. Офіційну причину смерті ще не озвучили, і про неї стане відомо лише після розтину та вердикту детектива.

Картер став відомим як дитина-зірка наприкінці 90-х. Він також уславився завдяки зірковому брату Ніку Картеру, який був членом Backstreet Boys.

Однак, його життя можна назвати важким – він був залежний від наркотиків і мав психічні проблеми.

Ще у вересні актор зізнався, що записався на реабілітацію, щоб спробувати відновити опіку над своїм сином Прінсом, якому зараз 11 місяців.

Відомо, що у музиканта та його нареченої Мелані Мартін народився син у листопаді 2021 року. Тоді Аарон заявляв, що намагався впоратися з тригерами, через які йому хотілося курити марихуану – актор також приймав ксанакс, щоб не вживати “пилу”.

За кілька днів до смерті Картера зупинила поліція – його підозрюють у водінні у нетверезому стані.

Стосунки з Мелані також були не ідеальними – пара час від часу нагадувала про себе, звинувачуючи один одного в жорстокому поводженні.

Нещодавно стало відомо про ще одну трагедію – помер 25-річний син актора Тіма Рота Кормак від раку. Хлопець дізнався про свою хворобу рік тому, і робив усе, щоб подолати її.