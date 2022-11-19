Взяв перерву в кар’єрі: Хемсворт дізнався про схильність до хвороби Альцгеймера

Австралійський кіноактор Кріс Хемсворт дізнався, що у нього є схильність до хвороби Альцгеймера, тому він вирішив зробити перерву в кар’єрі.

Про це зірка фільмів кіновсесвіту Marvel дізнався під час зйомок документального серіалу Limitless. Тоді Хемсворт перевіряв, на що здатна людина на піку своєї фізичної форми, і як вона може уповільнити старіння.

Після аналізів лікарі повідомили актору, що він має одразу дві копії гена APOE4, від батька та матері. Відомо, що ця комбінація призводить до підвищеного ризику хвороби Альцгеймера.

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– Багато хто з нас любить уникати розмов про смерть, сподіваючись, що ми її якось уникнемо. Ми віримо, що зрештою якось розберемося з цим. А потім раптом тобі кажуть, що є певні індикатори, які вказують саме на цей шлях. І зараз ти усвідомлюєш реальність. Усвідомлюєш свою смертність, – наголошує відомий актор.

Хемсворт поділився, що це ще не діагноз, проте це підвищує ймовірність розвитку хвороби щонайменше у 8-10 разів. Актор визнає, що попри все, радий, що дізнався цю новину завчасно.

За словами кіноактора, це дозволить йому бути готовим, підтримувати хорошу фізичну та ментальну форму. Хемсворт жартує, що якщо забуватиме деякі речі, то тепер це можна буде списати на деменцію.

Хвороба Альцгеймера — найпоширеніший тип деменції. Це стан, під час якого головний мозок перестає виконувати свої функції належним чином. Викликає проблеми з пам’яттю, мисленням та поведінкою.