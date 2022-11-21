Британский актер Гэри Олдмен планирует уйти из кино. 64-летний обладатель Оскара хочет попробовать себя в другом деле, пока есть возможность.

Об этом звезда кино рассказал во время интервью касательно участия в сериале Медленные лошади. Гэри считает, что может отказаться от участия в кино и уйти на пенсию после окончания проекта.

— У меня была завидная карьера, но она идет на убыль, — заявил Олдмен.

Звезда кино добавил, что он не хочет работать до 80 лет.

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— Есть и другие интересные вещи помимо актерства. Когда ты молод, ты думаешь, что собираешься делать все это. Мне 65 в следующем году, 70 не за горами. Я не хочу работать, когда мне будет 80, — заявил актер.

Напомним, что Олдмен получил Оскар в 2018 году за роль в драме Уинстона Черчилля Темные времена. Он также запомнился многим по роли комиссара в Темный рыцарь и Сириуса Блэка в серии о Гарри Поттере.

Впрочем, не только Гэри хочет отдохнуть от работы в кино — недавно австралийский киноактер Крис Хемсворт узнал, что у него есть склонность к болезни Альцгеймера. На фоне этого оне делает паузу в своей карьере. Об этом звезда фильмов киновселенной Marvel узнал во время съемок документального сериала Limitless.