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Злата Огнєвіч про війну в Україні: Не буду розраховуватися рублями і співати в РФ

4 Березня 2022, 16:45
Ірина Сорока редакторка розділу Lifestyle
Злата Огневич
Джерело: Злата Огнєвіч

Українська співачка, фіналістка пісенного конкурсу Євробачення 2013 і головна героїня Холостячки Злата Огнєвіч у своєму Instagram закликала росіян зупинити війну в Україні.

Огнєвіч повідомила про свою громадянську позицію і заявила, що українці ніколи не будуть рабами і вівцями, які крокуватимуть за кривавим лідером.

Злата Огнєвіч зауважила, що припиняє свою творчу діяльність на території РФ.

– Я ніколи не буду розраховуватися рублями! Я ніколи не буду співати та давати концерти в Росії, ніколи! – повідомляє Огнєвіч.

У той же час співачка зазначила, що український народ не потрібно рятувати.

– Росіє, врятуйте ліпше себе від убивці, тирана та звіра, доки ще не пізно! – каже Огнєвіч.

З Україною правда та світова підтримка, заявила співачка.

– Ваш подвиг я буду пам’ятати до кінця життя, переповідати дітям і онукам. Низький уклін кожному, кожній.

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Теги
Війна в Україні , Злата Огнєвіч
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