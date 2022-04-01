Украинская певица и главная героиня романтического реалити Холостячка 2 Злата Огневич сообщила, что ее отец отправился помогать воинам ВСУ. Он, как врач, поехал в Харьков оказывать помощь раненным бойцам.

В Instagram артистка обнародовала селфи со своим папой, отметив, что это фото будто бы из другой жизни.

— Сейчас папа по пути в Харьков, едет помогать раненым бойцам. Зная, какой он отличный врач, я уверена, что ему удастся помочь многим. Стараюсь не думать о риске в этой горячей точке, поскольку все сейчас рискуют своей жизнью и здоровьем, — написала Злата.

Артистка отметила, что сейчас ВСУ и все подразделения защищают родную землю, врачи под обстрелами или в полутемных подвалах, оперируют, спасая жизнь другим, волонтеры ценой собственной жизни помогают людям.

— И даже дети… Они верят в то, что добро победит. А вместе с ними верим и мы взрослые. Вместе к победе, — подытожила Огневич.

Ранее мы писали, что Злата Огневич и Без обмежень спели для воинов в бомбоубежище. Певица отметила, что для нее честь петь для бойцов, подчеркнув, что во время таких выступлений она мысленно посылает каждому силу и поддержку.