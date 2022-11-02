Ведуча Маша Єфросиніна звернулася до пропагандиста Володимира Соловйова після того, як той спробував принизити її чоловіка. Свою відповідь на гнівний пост путініста вона оприлюднила в Instagram, внісши кілька правок.

Так, у своєму Telegram-каналі Соловйов опублікував інформацію про Машу, назвавши її “донькою магаданських службовців”, яка відома фашистськими закликами. А також сказав, що чоловік ведучої, бізнесмен Тимур Хромаєв в лютому втік за кордон. Спойлер – він служить у ЗСУ.

Все це сталося на тлі того, що Єфросиніна кілька днів тому сказала, що рада новинам про знищення російських окупантів. Відео її було українською мовою, тому ведуча зробила висновок, що Соловйов почав вивчати нашу мову.

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– День розпочався з хороших новин. Король пропагандистських ла**осмітників Соловйов вчить українську мову! Не дають спокою хлопцеві мої відеозвернення. Тому для цього пана, який висловлює брехню немов дихає, є трохи уточнень. Гарне вивчення української починається з фіксації в своєму мозку: – В Україні, – спершу написала Маша.

Далі вона поцікавилася у путініста – причому тут Магадан і чому він не зазначив, що вона корінна кримчанка.

– І ще, поки ти, гнида, пишеш дешевий наклеп на мого чоловіка, він освоює таку круту зброю разом зі своїми побратимами із ЗСУ, що тобі і твоїй шоблі скоро п**да, – наголосила Єфросиніна.

Раніше Маша Єфросиніна висловилася про зірок-путіністів, які приїжджають в “ДНР”. Ведуча зазначила, прийде час, коли всі вони почнуть каятися, а українців буде від цього нудити.