Ведущая Маша Ефросинина обратилась к пропагандисту Владимиру Соловьеву после того, как тот попытался унизить ее мужа. Свой ответ на гневный пост путиниста она обнародовала в Instagram, внеся несколько правок.

Так, в своем Telegram-канале Соловьев опубликовал информацию о Маше, назвав ее “дочерью магаданских служащих”, которая известна фашистскими призывами. А также сказал, что муж ведущей, бизнесмен Тимур Хромаев в феврале сбежал за границу. Спойлер — он служит в ВСУ.

Все это произошло на фоне того, что Ефросинина несколько дней назад сказала, что рада новостям об уничтожении российских оккупантов. Видео ее было на украинском языке, поэтому ведущая сделала вывод, что Соловьев начал изучать наш язык.

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— День начался с хороших новостей. Король пропагандистских гов**помоек Соловьев учит украинский язык! Не дают покоя парню мои видеообращения. Поэтому для этого господина, который высказывает ложь словно дышит, есть немного уточнений. Хорошее изучение украинского начинается с запечатления в своем мозге: — В Украине, — сперва написала Маша.

Далее она поинтересовалась у путиниста — причем тут Магадан и почему он не отметил, что она коренная крымчанка.

— И еще, пока ты, гнида, пишешь дешевую клевету на моего мужа, он осваивает такое крутое оружие вместе со своими собратьями из ВСУ, что тебе и твоей шобле скоро п**да, — подчеркнула Ефросинина.

Ранее Маша Ефросинина высказалась о звездах-путинистах, которые приезжают в “ДНР”. Ведущая отметила, придет время, когда все они начнут раскаиваться, а украинцев будет от этого тошнить.