27 февраля стало известно, что самопровозглашенное правительство Беларуси в ближайшие часы примет решение об участии белорусской армии в войне, которую начала Российская Федерация против Украины.

Сразу после этого мирные жители в Беларуси стали выходить на митинги, скандируя — Нет войне! Звезды шоу-бизнеса призывают белорусов не отправлять своих мужчин воевать в Украину. Кто из звезд опубликовал такое заявления — далее в материале.

Певица Настя Каменских обратилась к белорусским матерям. Она сказала, чтобы они не отпускали своих детей, поскольку их ведут на верную смерть в Украину.

— Я прошу вас не отпускать их. Я умоляю вас, как женщина. Не отпускайте своих детей, никто не должен умирать. Пожалуйста, давайте вместе остановим эту войну, — сказала Настя.

Телеведущая Леся Никитюк также обратилась ко всем своим подписчикам из Беларуси. Она призвала не поддерживать референдум.

— Обращаюсь ко всем своим подписчикам из Беларуси. Если кто еще не знает, у нас четвертый день идет война, на нашу страну напала Россия. Хотя вам говорят, что они нас защищают. Сейчас же Путин вместе с Лукашенко хотят подключить и белорусскую армию. Путин хочет, чтобы гибли не его солдаты, а ваши, — написала Леся.

Она призвала матерей и жен не отпускать своих детей и мужей умирать на чужой войне.

Певица Надя Дорофеева сказала, что никогда не была связана с политикой, поскольку ничего в ней не мыслит, однако сейчас молчать — преступление.

— Все мои друзья сейчас сидят в бомбоубежищах и им очень страшно. Я умоляю белорусских людей и русских не отпускать воевать своих сыновей в Украину. Пожалуйста, остановите это, пожалуйста, — сквозь слезы сказала Надя.

Исполнительница Оля Цыбульская попросила белорусов не идти за диктатором и принять правильное решение.

— Остановитесь! У вас сегодня референдум, который решает судьбу вашей страны и нашей страны, который решает, сколько крови еще прольется. Не идите за диктатором, мы всегда поддерживали народ, друг друга. Мы помогали вам в кровавых бойнях с Лукашенко, пожалуйста, остановите своих детей, примите правильное решение, не слушайте российские СМИ… Остановите Гитлера, остановите смерть, проснитесь, пожалуйста, — сказала певица.

Шеф-повар Владимир Ярославский тоже не стал молчать и обратился к подписчикам из Беларуси, призвав их не верить лжи о спецоперации, а также сказал, что они могут все ее изменить.

— Русские солдаты убивают людей в Украине. Знаю, что вам говорят, что это спецоперация по защите Украины, но это наглая ложь. За эту ложь сейчас умирают русские солдаты и Путин на этом не намерен останавливаться. Прямо сейчас Лукашенко хочет отправить в Украину белорусскую армию. Путин хочет, чтобы на этой войне умирали не его солдаты, а ваши… За что они будут отдавать свою жизнь на чужой земле? — написал Ярославский.

Обратился к матерям России и Беларуси и мультиартист Дмитрий Монатик. Он сказал, что у всех нас есть дети, семьи, родные, которые просят прекратить войну. К своему обращению музыкант прикрепил видео с выступление детей, которые поют песню Земфиры Жить в твоей голове.

— У нас есть дети! У нас есть семьи. У нас есть родные и у вас они тоже наверняка есть. Мы вас просим! Наши дети вас просят! Мы кричим вам! Прекратите войну! — написал Монатик.

Ведущий Слава Демин сказал, что он русскоязычный львовянин и его не нужно спасать.

— Рашисты! Меня не надо спасать! У меня в моей любимой Украине все хорошо! Было! Пока вы не пришли со своим спасением! — отметил он.

Он обратился к матерях русских и белорусских солдат и сказал, что только они могут повлиять на своих детей.

Музыкальный продюсер Потап отметил, что Лукашенко сейчас договорится с Путиным и они разыграют фальшивый референдум, по итогу которого их детей отправят воевать на фронт воевать против украинских детей.

— Мамы белоруссии, ваши дети погибнут и наши дети будут погибать. Я прошу вас не допустить этого… Не отпускайте своих детей воевать против наших детей. Мы на своей земле, мы защищаемся, мы не хотим убивать. Уберите войска, Россия, не идите на нас, белорусы, — сказал Потап.

Певец Сергей Бабкин выразил надежду, что украинцы рассчитывают на поддержку белорусов, а также призвал их не участвовать в геноциде народа.

— Просим вас, молим вас, не участвуйте в братоубийстве! Я вам брат! Не верьте российской пропаганде. Мы не убиваем сами себя! Российские войска пришли в наш дом убивать нас! Не участвуйте в геноциде украинского народа! — написал Сергей.

Не стала молчать и модель Алла Костромичева. Она задала белорусским женщинам два вопроса. Первый — что говорить шести летнему ребенку, который четвертые сутки сидит голодный в подвале, пока над ним взрываются ракеты? Второй — в борьбе за что именно будут умирать ваши сыновья, мужья и братья на украинской земле?

— Нас не нужно спасать, у нас все было хорошо! Ваша Алла, русcкоязычная дочь офицера черноморского флота, — написала она в Instagram.

Ночью, 24 февраля, Россия начала на территории Украины полномасштабную войну. Нашу страну поддерживает весь цивилизованный мир и всемирно известные люди. Также против войны в нашей стране высказываются и известные российские личности, которые призывают власть РФ прекратить кровопролитие.