Модель Даша Астаф’єва звернулася до телеведучої Регіни Тодоренко, порадивши назвати їй сина Путіним.

Нещодавно Тодоренко стала мамою вдруге та назвала сина Миром. Очевидно, такий вчинок не сподобався Астаф’євій, оскільки Регіна мовчить про повномасштабну війну в Україні.

В Instagram-stories Астаф’єва порадила Тодоренко подумати і, поки ще не пізно, дати хлопчику інше ім’я.

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– Раджу Регіні Тодоренко новонародженого сина перейменувати із Мира на Путіна. Так краще. Як ти, чмоню, можеш навіть це слово вимовляти? – Написала Даша.

Також Астаф’єва показала фото Регіни зі старшим сином Михайлом, де та повідомила, що незабаром усі дітки зможуть вирушити у подорож за її казками.

– Казки про те, як ти мовчиш усю війну, поки наших рідних та дітей убивають? – спитала Даша.

Хлопчик народився в Маямі. Тодоренко розповіла, що на пологах був присутній навіть 3-річний син Михайло.

Нагадаємо, Регіна Тодоренко продовжує мовчати про війну в Україні, незважаючи на те, що її близькі мешкають в Одесі. Телеведуча говорила, що не може дійти з чоловіком, російським співаком Владом Топаловим до консенсусу — їм складно порозумітися в питаннях війни.