Модель Даша Астафьева обратилась к телеведущей Регине Тодоренко, посоветовав назвать ей сына Путиным.

Недавно Тодоренко стала мамой во второй раз и назвала сына Миром. Очевидно, такой поступок не понравился Астафьевой, поскольку Регина молчит о полномасштабной войне в Украине.

В Instagram-stories Астафьева посоветовала Тодоренко подумать и, пока еще не поздно, дать мальчику другое имя.

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— Советую Регине Тодоренко новорожденного сына переименовать с Мира на Путина. Так лучше. Как ты, чмоня, можешь даже это слово произносить? — написала Даша.

Также Астафьева показала фото Регины со старший сыном Михаилом, где та сообщила, что скоро все детки смогут отправиться в путешествие по ее сказкам.

— Сказки о том, как ты молчишь всю войну, пока наших родных и детей убивают? — спросила Даша.

Мальчик появился на свет в Майами. Тодоренко рассказала, что на родах присутствовал даже 3-летний сын Миша.

Напомним, Регина Тодоренко продолжает молчать о войне в Украине, несмотря на то, что ее близкие живут в Одессе. Телеведущая говорила, что не может придти с мужем, российским певцом Владом Топаловым к консенсусу — им сложно найти общий язык в вопросах войны.