Американському співаку Зейну Маліку висунули чотири звинувачення в злочинах проти дружини, моделі Джіджі Хадід та її матері Іланди.

У документах говориться, що Зейн назвав Іоланду жінкою легкої поведінки, а також сказав їй триматися подалі від їхньої з Джіджі доньки. Також він невтішно відгукнувся про появу малечі на світ.

Вказується, що він у пориві гніву заштовхав Іоланду до шафи, а також завдав фізичного болю. Раніше співак заперечував це, але згодом визнав свою провину.

Також під час сварки Зейн зателефонував Джіджі та сказав, щоб вона захистила їх від своєї матері.

Малику заборонено наближатися до Іоланди. Йому призначили штраф та випробувальний термін на рік. Також співак має пройти курс управління гнівом та програму профілактики домашнього насильства.

Нагадаємо, раніше мати Джіджі Хадід звинуватила Зейна Маліка в домашньому насильстві, а також подала на нього заяву до поліції.

Сварка сталася між співаком і тещею в момент, коли моделі не було вдома, швидше за все, причиною стала 13-місячна донька Хай.

Крім того, в Twitter Малік написав, що він всіляко намагається захистити Хай і дати їй приватне життя, на яке вона заслуговує.

Згодом у ЗМІ з’явилася інформація, що Джіджі Хадід і Зейн Малік розійшлися після скандалу з домашнім насильством.

За словами друга зіркової пари, вони наразі не разом і живуть порізно, проте продовжують виховувати спільну доньку.

Представник моделі відмовився коментувати чутки, заявивши, що Джіджі просить про конфіденційність протягом усього цього часу.