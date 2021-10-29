Мати американської моделі Джіджі Хадід заявила, що співак Зейн Малік вдарив її. Іоланда збирається подати заяву до поліції на свого зятя.

Артист відповів за звинувачення та зазначив, що мати Джіджі заявилася до нього додому у момент відсутності моделі. Найімовірніше, у Зейна та Іоланди сталася сімейна сварка через 13-місячну дочку Хай.

Співак зазначив, що намагався відновити мир у сім’ї, але історія просочилася у ЗМІ.

– Як ви всі знаєте, я приватна особа, і я дуже хочу створити безпечний простір для моєї дочки. Я проти того, щоб приватні питання сім’ї обговорювалися всім світом. Намагаючись захистити її, я погодився не заперечувати претензії, що випливають із сварки з членом сім’ї моєї коханої, який прийшов до нас, коли Джіджі була відсутня вже кілька тижнів. Однак, я сподіваюся на зцілення всіх, хто був залучений до цього конфлікту, і, що важливіше, я залишаюся пильним, щоб захистити Хай і дати їй приватне життя, на яке вона заслуговує, – написав Зейн Малік на своїй сторінці у Twitter.

Також Зейн Малік прокоментував цей конфлікт виданню TMZ. Артист категорично заперечує всі звинувачення на свою адресу.

– Я категорично заперечую нанесення ударів Іоланді Хадід, і заради моєї дочки я відмовляюся повідомляти будь-які подробиці. Сподіваюся, що Іоланда перегляне свої помилкові звинувачення і почне вирішувати сімейні проблеми наодинці, – сказав Зейн.

Нагадаємо, що Джіджі Хадід і Зейн Малік перебувають у стосунках більше п’яти років. У вересні 2020 року вони вперше стали батьками, у пари народилася дочка Хай.

В одному з інтерв’ю Зейн Малік зізнався, що зблизився з коханою завдяки народження дитини. За словами артиста, пара досить легко пристосувалася до змін у житті.