Американскому певцу Зейну Малику предъявили четыре обвинения в преступлениях против жены, модели Джиджи Хадид и ее матери Иоланды.

В документах говорится, что Зейн назвал Иоланду женщиной легкого поведения, а также сказал ей держаться подальше от их с Джиджи дочери. Также он нелестно отозвался о появлении малышки на свет.

Указывается, что он в порыве гнева затолкал Иоланду в шкаф, а также принес физическую боль. Ранее певец отрицал это, но после признал свою вину.

Также во время ссоры Зейн позвонил Джиджи и сказал, чтобы она защитила их от своей матери.

Малику запрещено приближаться к Иоланде. Ему назначили штраф и испытательный срок на год. Также певец должен пройти курс управления гневом и программу профилактики домашнего насилия.

Напомним, ранее мать Джиджи Хадид обвинила Зейна Малика в домашнем насилии, а также подала на него заявление в полицию.

Ссора произошла между певцом и тещей в момент, когда модели не было дома, скорее всего причиной стала 13-месячная дочь Хай.

Кроме того, в Twitter Малик написал, что он всячески пытается защитить Хай и дать ей частную жизнь, на которую она заслуживает.

Позже в СМИ появилась информация, что Джиджи Хадид и Зейн Малик разошлись после скандала с домашним насилием.

По словам друга звездной пары, они сейчас не вместе и живут порознь, однако продолжают воспитывать общую дочь.

Представитель модели отказался комментировать слухи, заявив, что Джиджи просит о конфиденциальности на протяжении всего этого времени.