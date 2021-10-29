Американська модель Джіджі Хадід та співак Зейн Малік розійшлися. За даними інсайдерів, пара живе порізно, однак продовжує виховувати дочку Хай.

Зараз вони зосереджені на щасливому майбутньому спільної дитини.

– Вони зараз не разом, хоч і залишились хорошими батьками. Вони виховують доньку разом. Іоланда, звичайно, дуже захищає Джіджі. Вона хоче найкращого для дочки та онуки, – поділився друг зіркової сім’ї.

Представник моделі відмовився коментувати чутки, заявивши, що Джіджі “просить про конфіденційність упродовж цього часу”.

Варто зауважити, що чутки про розрив стосунків пари виникли після того, як мати Джіджі Хадід звинуватила Зейна Маліка у домашньому насильстві.

Іоланда Джіджі заявила, що зять її вдарив, тому вона має намір подати заяву до поліції. Артист у відповідь зазначив, що мати Джіджі прийшла до нього додому у момент відсутності моделі.

Артист категорично заперечує усі звинувачення на свою адресу і відмовляється повідомляти будь-які подробиці заради приватності своєї дочки Хай.

Джіджі Хадід і Зейн Малік зустрічалися близько шести років, але кілька разів розлучалися, а потім сходилися знову. У вересні 2020 року вони вперше стали батьками.

Раніше Зейн Малік запевняв, що народження дитини вивело їхні з Джіджі стосунки на новий рівень.