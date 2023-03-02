Народний артист України Іво Бобул перепросив за висловлювання про сучасних жінок. В одному з останніх інтерв’ю співак заявив про меркантильність і розпещеність дівчат.

– Я, як український співак, хочу висловити щирі вибачення за свої необдумані й образливі слова. Я навіть уявити не міг, що засмучу когось своїми висловлюваннями, – почав свою думку Бобул.

Музикант додав, що його слова були несправедливими, але заявив, що це сталося на тлі емоцій і переживань. Виправдовуватися артист не захотів, але пообіцяв зробити все, щоби виправити помилку і повернути довіру.

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Бобул також нагадав про свій досвід – за 69 років він встиг попрацювати з безліччю талановитих і цілеспрямованих жінок.

– Я був неправий, коли звинуватив їх у меркантильності та розпещеності, – закінчив свою думку музикант.

Нагадаємо, що Іво Бобула назвали сексистом під час інтерв’ю з Еммою Антонюк. Тоді артист заявив, що багато молодих дівчат хочуть у житті тільки грошей і вступають у стосунки заради коштів свого чоловіка. Таке узагальнення він зробив на тлі свого життєвого досвіду і цим активно апелював під час інтерв’ю. Після звинувачення у сексизмі він перервав спілкування.

Утім, після інтерв’ю думки суспільства розділилися – своє невдоволення користувачі мережі висловлювали як у бік артиста, так і Емми. Бобула також підтримували й зірки – не за його позицію щодо жінок, а стосовно “колючих” запитань 69-річному музиканту.