Народный артист Украины Иво Бобул извинился за высказывания о современных женщинах. В одном из последних интервью певец заявил о меркантильности и избалованности девушек.

– Я, как украинский певец, хочу выразить искренние извинения за свои необдуманные и обидные слова. Я даже представить не мог, что расстрою кого-то своими высказываниями, – начал свою мысль Бобул.

Музыкант добавил, что его слова были несправедливыми, но заявил, что это было на фоне эмоций и переживаний. Оправдываться артист не стал, но пообещал сделать все, чтобы исправить ошибку и вернуть доверие.

Сейчас смотрят

Бобул также напомнил о своем опыте – за 69 лет он успел поработать с множеством талантливых и целеустремленных женщин.

– Я был неправ, когда обвинил их в меркантильности и избалованности, – закончил свою мысль музыкант.

Напомним, что Иво Бобула назвали сексистом во время интервью с Эммой Антонюк. Тогда артист заявил, что многие молодые девушки хотят в жизни только денег и вступают в отношения ради средств своего мужчины. Такое обобщение он сделал на фоне своего жизненного опыта и этим активно аппелировал во время интервью. После обвинения в сексизме он прервал общение.

Впрочем, после интервью мысли общества разделились – свое недовольство пользователи сети выражали как в сторону артиста, так и Эммы. Бобула также поддерживали и звезды – не за его позицию касательно женщин, а касательно “колких” вопросов 69-летнему музыканту.