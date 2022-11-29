Музикант та художник Боб Ділан попросив вибачення в усіх за дублювання свого підпису на книгах та інших творах мистецтва. Артист лінується ставити свій підпис вручну з 2019 року.

Боб додав, що шкодує про цю “помилку судження”, дозволивши продавати роботи як підписані від руки.

Правда розкрилася тоді, коли фанати купили книгу Ділана обмеженим тиражем за $600. Тоді вдалося порівняти фотографії його підпису – вони виявилися ідентичними. Видавець книг Simon & Schuster відхилив скаргу покупців і запевнив, що підписи були оригінальними. Проте вже після того, як скандал набрав обертів, визнав, що автограф несправжній.

Зараз дивляться

Фанатам було запропоновано повне повернення коштів – загалом було продано 900 книг з автографом від руки.

Все це справедливо і для картин за підписом музиканта — вони можуть коштувати від $15 тис. Боб Ділан визнав, що деякі з них також було підписано за допомогою машини.

– Я підписував від руки кожен художній твір протягом багатьох років, і ніколи не було проблем, однак у 2019 році я мав важке запаморочення, і воно тривало в роки пандемії, – заявив актор.

Утім, це вже не перший скандал за участю артиста – влітку 2021 року Боба Ділана звинуватили у зґвалтуванні дитини.