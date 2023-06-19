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Назавжди подарунок для нас: дружина Брюса Вілліса показала фото актора з донькою

19 Червня 2023, 10:42
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Брюс Уиллис
Джерело: Depositphotos

Дружина Брюса Вілліса Емма Гемінг у день батька поділилася новими знімками актора. Кохана артиста не втрачає нагоди, щоб показати щасливе життя чоловіка всупереч серйозній хворобі.

В Instagram Емма опублікувала знімок Брюса з їхньою спільною донькою. Вони разом відпочивають на плетеному дивані під навісом.

– День батька – це час, коли я можу поміркувати про свою глибоку повагу до Брюса, спостерігаючи за тим, як він виховує наших малюків. Виховання не традиційне, але знання передаватимуться крізь покоління, – заявила Гемінг.

Дружина Вілліса додала, що Брюс прищеплює дітям любов, доброту, співчуття, щедрість і стійкість.

– Вітаю з Днем батька найкращого батька, якого я знаю. Він назавжди залишиться подарунком для нашої родини, – закінчила свою думку Емма.

Нагадаємо, що у Брюса Вілліса виявлено серйозну хворобу – це лобно-скронева деменція. Ліків поки що від неї не існує, і це дуже поширена недуга у людей до 60 років. Серед симптомів – сповільнене мовлення, проблеми з кишківником і слабкість у м’язах.

На тлі хвороби Брюс Вілліс переписав заповіт. $250 млн дістанеться його дружині Еммі та їхнім спільним дочкам.

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