Жена Брюса Уиллиса Эмма Хэминг поделилась новыми снимками актера на фоне Дня отца. Возлюбленная артиста не упускает моменты, чтобы показать счастливую жизнь мужа вопреки серьезной болезни.

В Instagram Эмма опубликовала снимок Брюса с их общей дочерью. Они вместе отдыхают на плетеном диване под навесом.

— День отца — это время, когда я могу поразмышлять о своем глубоком уважении к Брюсу, наблюдая за тем, как он воспитывает наших малышей. Воспитание не традиционное, но знания будут передаваться сквозь поколения, — заявила Хэминг.

Жена Уиллиса добавила, что Брюс прививает детям любовь, доброту, сострадание, щедрость и стойкость.

— Поздравляю с Днем отца самого лучшего отца, которого я знаю. Он навсегда останется подарком для нашей семьи, — закончила свою мысль Эмма.

Напомним, что у Брюса Уиллиса обнаружена серьезная болезнь — это лобно-височная деменция. Лекарств пока от нее не существует, и это очень распространенный недуг у людей до 60 лет. Среди симптомов — замедленная речь, проблемы с кишечником и слабость в мышцах.

На фоне болезни Брюс Уиллис переписал завещание. $250 млн достанется его жене Эмме и их общим дочерям.