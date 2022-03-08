Назад дороги немає: зіркам, що втекли з Росії, можуть заборонити в’їзд

На тлі розв’язаної Путіним війни в Україні багато російських зірок спішно залишили свою країну. І хоча багато хто заявляє своїм фанатам, що поїхав у тимчасову відпустку, на тлі рекордної кількості санкцій із Заходу краще залишити Росію в найкоротші терміни. Причому деякі вирішують робити це непомітно.

Втім, шалена влада РФ не оцінила такий крок — депутат Держдуми Султан Хамзаєв запропонував заборонити зворотний в’їзд бізнесменам та артистам, які залишили країну після початку війни в Україні.

Чиновник вважає, що такі особи сіють непотрібну паніку серед росіян, “дестабілізуючи загальний настрій у країні”. Султан також назвав таких зірок гастролерами, що втекли.

Нагадаємо, що з 24 лютого Росію залишив журналіст та кінокритик Антон Долін, який розкритикував агресію РФ.

З країни-агресора також виїхав режисер Кантемір Балагов – він вважає, що у нас усіх забрали майбутнє.

Аналогічно вчинив і комік Олександр Долгополов – він вважає, що у РФ не зможе бути корисним.

Список тих, хто втік, поступово поповнюється – поетеса Віра Полозкова вважає, що точку неповернення вже пройдено, Чулпан Хаматова переїхала до Латвії – у неї там своя нерухомість.

Ксенія Собчак попрямувала до Стамбула, а Рената Литвинова та Земфіра – до Парижа. Аллу Пугачову бачили в аеропорту Внуково-3, а Філіпп Кіркоров залишив країну, незважаючи на хворого тата.

Але наші зірки Росію не бояться, і тим більше Путіна. Андрій Данилко заявив, що вбив би Путіна без розмов.