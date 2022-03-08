Назад дороги нет: сбежавшим из России звездам могут запретить въезд

На фоне развязанной Путиным войны в Украине, многие российские звезды спешно покинули свою страну. И хотя многие заявляют своим фанатам, что уехали на временный отпуск, на фоне рекордного количества санкций с Запада лучше покинуть Россию в кратчайшие сроки. Причем некоторые решают делать это незаметно.

Впрочем, безумная власть РФ не оценила такой шаг — депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить обратный въезд бизнесменам и артистам, покинувшим страну после начала войны в Украине.

Чиновник считает, что такие личности сеют ненужную панику среди россиян, “дестабилизируя общее настроение в стране”. Султан также назвал таких звезд “сбежавшими гастролерами”.

Напомним, что с 24 февраля Россию покинул журналист и кинокритик Антон Долин, который раскритиковал агрессию РФ.

Из страны-агрессора также уехал режиссер Кантемир Балагов — он считает, что у нас всех забрали будущее.

Аналогично поступил и комик Александр Долгополов — он считает, что в РФ не сможет быть полезным.

Список сбежавших постепенно пополняется — поэтесса Вера Полозкова считает, что точка невозврата уже пройдена, Чулпан Хаматова переехала в Латвию — у нее там своя недвижимость.

Ксения Собчак направилась в Стамбул, а Рената Литвинова и Земфира — в Париж. Аллу Пугачеву видели в аэропорту Внуково-3, а Филипп Киркоров покинул страну, несмотря на больного отца.

Но наши звезды Россию не боятся, и уже тем более Путина. Андрей Данилко заявил, что убил бы Путина без разговоров.