Украинская певица и финалистка нацотбора на Евровидение 2022 Алина Паш заподозрила плагиат в щедровке группы Kalush.

Накануне участники коллектива показали видео, как ходили щедровать по квартирам Киева, исполняя свою песню.

Алина Паш отметила, что Kalush позаимствовал партию с контрабасом из ее трека Bosorkanya.

Алина намекнула, что таким артистам не место в нацотборе на Евровидение 2022.

— Не знаю, как назвать это — наглое копирование или уважительное заимствование? И даже тональность та же. Я не знаю, как пока реагировать на это полноценно сознательно. Сейчас мне отвратительно от того, что кто-то называет себя артистом и хочет представлять своей музыкой Украину на Евровидении. А на самом деле просто нагло пользуется, – прокомментировала Алина.

Группа Kalush уже отреагировала на обвинение артистки. Саунд-продюсер щедровки Стас Черный признал схожесть и отметил, что это произошло совершенно случайно.

Он пообещал заменить партию с контрабасом до официального релиза трека, который состоится в следующем году на Щедрый вечер.

– Узнал, что есть претензия сходства партий контрабаса с песней Алины Паш. Мне, конечно, очень досадно, что так случилось. Но хочу заметить, что это все случайно и не специально. Когда мы встретились с музыкантами на студии, мы не слушали ни одну из песен и не равнялись ни на одну из песен. Мы делали все в творческом потоке, а поскольку есть претензия сходства, мы обязательно заменим партию контрабаса на кардинально другую, — сказал Стас Черный.

Напомним, что группа Kalush и Алина Паш примут участие в финале нацотбора на Евровидение 2022, который состоится 12 февраля, в 19.00. Оба участника пока не презентовали свои конкурсные песни.