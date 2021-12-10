Після проекту у Злати Огнєвіч та Андрія Задворного почалися стосунки, проте демонструвати їх не можна було світу. Річ у тому, що реаліті виходило лише, коли зйомки закінчилися. Тож парі довелося тримати інтригу до фіналу. І у них це вийшло.

Коли вони були в парі, то, за словами Андрія, він завжди стежив, щоби Злата отримувала квіти.

Зі свого боку Злата навіть почала активно готувати.

Заради коханої людини я можу приготувати навіть те, що не вмію, – зауважила Огнєвіч під час пост-шоу Холостячка. Життя після проекту.

Проте потім Григорій Решетнік спитав, які плани у пари, як у них розвиваються стосунки.

– Ми не разом, – відрізав одразу Задворний.

Злата в цей момент наголосила, що перед цим вони просто згадали, як їм було добре.

– Це було моє рішення. Ми були щасливі, я був щасливим, але короткий проміжок часу, – заявив Андрій.

Пара була разом лише півтора місяці.

Потім помітив, що коли я йду, то в мене немає тяги повернутися, немає бажання передзвонити. Коли мені Злата писала повідомлення про кохання, то я зрозумів, що моя відповідь буде нещирою, – поділився Задворний.

За його словами, він перестав відчувати те, що відчував раніше. Тому це рішення він ухвалював, виходячи з власних емоцій.

Задворний запевняв, що просто пройшла закоханість, яка була спочатку й не більше. Проте Златі про те, що його почуття до неї минули, він не розповідав.

Якоїсь миті Андрій вирішив на тиждень поїхати, щоб розібратися зі своїми почуттями. Однак Златі він нічого не сказав, але залишався з нею на зв’язку. Але за цей період нічого не змінилося.

– У мене були почуття, а потім їх не стало. Я не розумію чому так, – наголосив Андрій.

Для Злати Огнєвіч такий поворот подій став неприємним сюрпризом.

– Мені хотілося померти тієї самої хвилини. Це такий біль, що з нею може зрівнятися лише смерть близької людини, – заявила Злата.

Вона розповіла, що того вечора з трепетом чекала зустрічі з Андрієм. Проте щойно відчинилися двері, він вивалив все це на неї, зовсім не підбираючи слів.

– Це було дуже жорстоко. У цей момент мій світ провалився. Я і кричала, і плакала. Це такий момент, коли по моєму серцю проїхалися бульдозером, – зазначила Огнєвіч.

Потім на пост-шоу показали ролик, в якому Андрій дещо насміхається над планами Злати щодо родини, спільного майбутнього.

Коли присутні у студії попросили пояснень з боку Андрія, то він не зміг впоратися з емоціями.

– Я думаю далі ви впораєтеся без мене, – заявив Задворний і втік зі студії пост-шоу.

Згодом Григорій Решетнік повернув Задворного в студію, де він таки набрався сміливості та крізь сльози звернувся до Злати.

– Я не хотів тобі розбивати серце. Але я це зробив. Я не знаю, як розбити серце, щоб не було боляче. Мене цьому не вчили. Тому тоді я прийшов до тебе і все одразу сказав. Я не тягнув. Мені боляче від того, що боляче тобі. Вибач мені, будь ласка, якщо зможеш. Вибач, – заявив Андрій.

Злата Огнєвіч зауважила, що зараз її рана ще свіжа, але вона працюватиме над тим, щоб пережити цей біль.