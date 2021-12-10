После проекта у Златы Огневич и Андрея Задворного завязались отношения, однако демонстрировать их нельзя было миру. Дело в том, что реалити выходило только, когда съемки закончились. Поэтому ребятам пришлось держать интригу до финала. И у них это получилось.

Когда они были в паре, то, по словам Андрея, он всегда следил, чтобы Злата получала цветы.

Со своей стороны Злата даже начала активно готовить.

— Ради любимого человека я могу приготовить даже то, что не умею, — отметила Огневич во время пост-шоу Холостячка. Жизнь после проекта.

Однако потом Григорий Решетник спросил, какие планы у пары, как у них развиваются отношения.

— Мы не вместе, — отрезал сразу Задворный.

Злата в этот момент отметила, что перед этим они просто вспомнили, как им было хорошо.

— Это было мое решение. Мы были счастливы, я был счастлив, но короткий промежуток времени, — заявил Андрей.

Пара была вместе всего полтора месяца.

— Потом заметил, что, когда я ухожу, то у меня нет тяги вернуться, нет желания перезвонить. Когда мне Злата писала сообщения о любви, то я понял, что мой ответ будет неискренним, — поделился Задворный.

По его словам, он перестал ощущать то, что ощущал ранее. Поэтому это решение он принимал исходя из собственных эмоций.

Задворный уверял, что просто прошла влюбленность, которая была сначала и не более. Однако Злате о том, что его чувства к ней прошли, он не рассказывал.

В какой-то момент Андрей решил на неделю уехать, чтобы разобраться со своими чувствами. Однако Злате он ничего не сказал, но оставался с ней на связи. Но за этот период ничего не поменялось.

— У меня были чувства, а потом их нет. Я не понимаю почему так, — отметил Андрей.

Для Златы Огневич такой поворот событий стал неприятным сюрпризом.

— Мне хотелось умереть в ту же минуту. Это такая боль, что с ней может сравниться только смерть близкого человека. Вот такая боль по своей глубине, — заявила Злата.

Она рассказала, что в тот вечер с трепетом ждала встречи с Андреем. Но когда только открылась дверь он вывалил все это на нее, вовсе не подбирая слов.