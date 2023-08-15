Український шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво несподівано для всіх змінив свій імідж. Кулінар вирішив поголитися налисо, і показав весь процес в Instagram.

У ролику можна помітити, як Ектор сидить у перукарні, а майстер зголює повільними рухами його волосся. Судячи з відео, артист поголився досить коротко і під одну насадку до 3 мм. На обличчі шеф-кухаря немає сумніву – посмішка залишається незмінною весь процес.

– Навіщо я це зробив… – задався питанням Хіменес-Браво.

Кулінару явно пасує зміна іміджу, і його вирішили підтримати колеги та підписники:

Екторе, Вас неможливо зіпсувати! Ви чарівні як з волоссям, так і без!

Екторе, відросте, не хвилюйтеся! Вас ця зачіска не псує.

У Вас гарна форма черепа, тому можна дозволити собі й таку зачіску.

Утім, деяким зіркам не потрібно змінювати свій зовнішній вигляд, щоб здивувати шанувальників. Приміром, Тіна Кароль показала свого підрослого сина, який дуже схожий на свого загиблого батька. Співачка повторила легендарний фотосет, і шанувальники здивувалися, наскільки чоловіки схожі.