Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персоны

Зачем я это сделал: Эктор Хименес-Браво стал лысым

15 августа 2023, 08:37
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ектор Хіменес-Браво

Украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво неожиданно для всех сменил свой имидж. Кулинар решил побриться на лысо, и показал весь процесс в Instagram.

В ролике можно заметить, как Эктор сидит в парикмахерской, а мастер сбриваем медленными движениями его волосы. Судя по видео, артист побрился достаточно коротко и под одну насадку до 3мм. На лице шеф-повара нет сомнения — улыбка остается неизменной весь процесс.

— Зачем я это сделал… — задался вопросом Хименес-Браво.

Кулинару явно идет смена имиджа, и его решили поддержать коллеги и подписчики:

  • Эктор, Вас невозможно испортить! Вы неотразимы как с волосами, так и без!
  • Эктор, отрастет, не волнуйтесь! Вас эта прическа не портит.
  • У Вас красивая форма черепа, поэтому можно позволить себе и такую прическу.

Впрочем, некоторым звездам не нужно менять свой внешний вид, чтобы удивить поклонников. К примеру, Тина Кароль показала своего подросшего сына, которые очень похож на своего погибшего отца. Певица повторила легендарный фотосет, и поклонники удивились, насколько мужчины похожи.

Читайте также:
Никита ДобрынинПосле развода с Квитковой: Добрынин изменил имидж

Теги
Эктор Хименес-Браво
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь