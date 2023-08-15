Украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво неожиданно для всех сменил свой имидж. Кулинар решил побриться на лысо, и показал весь процесс в Instagram.

В ролике можно заметить, как Эктор сидит в парикмахерской, а мастер сбриваем медленными движениями его волосы. Судя по видео, артист побрился достаточно коротко и под одну насадку до 3мм. На лице шеф-повара нет сомнения — улыбка остается неизменной весь процесс.

— Зачем я это сделал… — задался вопросом Хименес-Браво.

Кулинару явно идет смена имиджа, и его решили поддержать коллеги и подписчики:

Эктор, Вас невозможно испортить! Вы неотразимы как с волосами, так и без!

Эктор, отрастет, не волнуйтесь! Вас эта прическа не портит.

У Вас красивая форма черепа, поэтому можно позволить себе и такую прическу.

Впрочем, некоторым звездам не нужно менять свой внешний вид, чтобы удивить поклонников. К примеру, Тина Кароль показала своего подросшего сына, которые очень похож на своего погибшего отца. Певица повторила легендарный фотосет, и поклонники удивились, насколько мужчины похожи.