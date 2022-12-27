Вупі Голдберг знову висловилася у бік Голокосту та євреїв. Акторка вважає, що геноцид не був пов’язаний із расою. Несподівані заяви з’явилися в інтерв’ю Sunday Times.

– Згадайте, кого вони вбивали першими. Вони не вбивали за расовою приналежністю. Знищували тих, кого вважають психічно неповноцінними. І тоді вони ухвалили це рішення, – сказала вона.

Її співрозмовниця Дженіс Тернер відповіла, що нацистська Німеччина ухвалила закони, які були спрямовані проти цілої раси євреїв.

– Так, але це вбивця, чи не так? Пригнобитель каже вам, хто ви є. Чому ти їм віриш? Вони нацисти. Навіщо вірити в те, що вони говорять? – запитала Голдберг.

Фактично Вупі не вважає євреїв представниками окремої раси, оскільки цей факт нібито нав’язували нацисти.

Зараз дивляться

– Це не змінює того факту, що єврея не можна було відрізнити на вулиці. Можна було відрізнити мене, але їх немає, — додала актриса.

Останні коментарі зірки викликали новий резонанс у соцмережах.

– Вупі Голдберг – тільки в Освенцимі було вбито 1 мільйон євреїв, так що витягніть урок з музею Аушвіц-Біркенау. Гітлер займався знищенням євреїв, стверджуючи, що ми окрема і нижча раса. Досить спотворювати історію. Це образливо для кожного єврея, вбитого під час Голокосту, — написала у Твіттері співзасновник Boundless Israel Авіва Кломпас.

Whoopi Goldberg – 1 million Jews were murdered in Auschwitz alone, so take a lesson from @AuschwitzMuseum Hitler targeted Jews for annihilation arguing that we are a distinct and inferior race. Stop distorting history. It’s offensive to every Jew murdered in the Holocaust. https://t.co/oX5izpiQbG — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) December 26, 2022

Так, користувачі мережі намагаються “скасувати” Вупі Голдберг, і це вже не вперше. Раніше за подібні заяви акторку усунули від участі у ток-шоу The View, яке транслюється ще з 1997 року. Тоді зірка вибачилася за свої висловлювання.

Навіть телеканал ABC, який транслює шоу, відправив Вупі на двотижневу відпустку.

Нагадаємо, що не лише Голдберг потрапила у скандал через такі заяви – раніше Каньє Вест зізнався у симпатіях до австрійського лідера нацистів Адольфа Гітлера та президента Росії Володимира Путіна. Щоправда, музикант уже втратив понад $2 млрд через розірвані контракти з великими брендами.