Вупі Голдберг знову висловилася у бік Голокосту та євреїв. Акторка вважає, що геноцид не був пов’язаний із расою. Несподівані заяви з’явилися в інтерв’ю Sunday Times.

Її співрозмовниця Дженіс Тернер відповіла, що нацистська Німеччина ухвалила закони, які були спрямовані проти цілої раси євреїв.

Фактично Вупі не вважає євреїв представниками окремої раси, оскільки цей факт нібито нав’язували нацисти.

Останні коментарі зірки викликали новий резонанс у соцмережах.

Whoopi Goldberg – 1 million Jews were murdered in Auschwitz alone, so take a lesson from @AuschwitzMuseum

Hitler targeted Jews for annihilation arguing that we are a distinct and inferior race.

Stop distorting history. It’s offensive to every Jew murdered in the Holocaust. https://t.co/oX5izpiQbG

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) December 26, 2022