Вупи Голдберг снова высказалась в сторону Холокоста и евреев. Актриса считает, что геноцид не был связан с расой. Неожиданные заявления появились в недавно интервью Sunday Times.

Ее собеседница Дженис Тернер ответила, что нацистская Германия приняла законы которые были направлены против целой расы евреев.

Фактически, Вупи не считает евреев за представителей отдельной расы, поскольку этот факт якобы навязывали нацисты.

Последние комментарии звезды вызвали новый резонанс в соцсетях.

Whoopi Goldberg — 1 million Jews were murdered in Auschwitz alone, so take a lesson from @AuschwitzMuseum

Hitler targeted Jews for annihilation arguing that we are a distinct and inferior race.

Stop distorting history. It’s offensive to every Jew murdered in the Holocaust. https://t.co/oX5izpiQbG

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) December 26, 2022