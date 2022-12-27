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Зачем вы верите убийцам? Вупи Голдберг не признает Холокост и оскорбила евреев

27 декабря 2022, 14:25
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Вупи Голдберг
Источник: Depositphotos

Вупи Голдберг снова высказалась в сторону Холокоста и евреев. Актриса считает, что геноцид не был связан с расой. Неожиданные заявления появились в недавно интервью Sunday Times.

— Вспомните, кого они убивали первыми. Они не убивали по расовой принадлежности. Уничтожали тех, кого посчитали психически неполноценными. И тогда они приняли это решение, — сказала она.

Ее собеседница Дженис Тернер ответила, что нацистская Германия приняла законы которые были направлены против целой расы евреев. 

— Да, но это убийца, не так ли? Угнетатель говорит вам, кто вы есть. Почему ты им веришь? Они нацисты. Зачем верить тому, что они говорят? — задалась вопросом Голдберг.

Фактически, Вупи не считает евреев за представителей отдельной расы, поскольку этот факт якобы навязывали нацисты.

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— Это не меняет того факта, что еврея нельзя было отличить на улице. Можно было отличить меня, но их — нет, — добавила актриса.

Последние комментарии звезды вызвали новый резонанс в соцсетях.

— Вупи Голдберг — только в Освенциме было убито 1 миллион евреев, так что извлеките урок из музея Аушвиц-Биркенау. Гитлер занимался уничтожением евреев, утверждая, что мы — отдельная и низшая раса. Хватит искажать историю. Это оскорбительно для каждого еврея, убитого во время Холокоста, — написала в Твиттере соучредитель Boundless Israel Авива Кломпас.

Так, пользователи сети пытаются “отменить” Голдберг, и это уже не первый раз. Ранее за подобные заявления актрису отстранили от участия в ток-шоу The View, которое транслируется еще с 1997 года. Тогда звезда извинилась за свои высказывания.

Даже телеканал ABC, который транслирует шоу, отправил Вупи на двухнедельный отпуск.

Напомним, что не только Голдберг попала в скандал из-за таких заявлений — ранее Канье Уэст признался в симпатиях к австрийскому лидеру нацистов Адольфу Гитлеру и президенту России Владимиру Путину. Правда, музыкант уже потерял более $2 млрд из-за разорванных контрактов с крупными брендами.

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