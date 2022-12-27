Вупи Голдберг снова высказалась в сторону Холокоста и евреев. Актриса считает, что геноцид не был связан с расой. Неожиданные заявления появились в недавно интервью Sunday Times.

— Вспомните, кого они убивали первыми. Они не убивали по расовой принадлежности. Уничтожали тех, кого посчитали психически неполноценными. И тогда они приняли это решение, — сказала она.

Ее собеседница Дженис Тернер ответила, что нацистская Германия приняла законы которые были направлены против целой расы евреев.

— Да, но это убийца, не так ли? Угнетатель говорит вам, кто вы есть. Почему ты им веришь? Они нацисты. Зачем верить тому, что они говорят? — задалась вопросом Голдберг.

Фактически, Вупи не считает евреев за представителей отдельной расы, поскольку этот факт якобы навязывали нацисты.

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— Это не меняет того факта, что еврея нельзя было отличить на улице. Можно было отличить меня, но их — нет, — добавила актриса.

Последние комментарии звезды вызвали новый резонанс в соцсетях.

— Вупи Голдберг — только в Освенциме было убито 1 миллион евреев, так что извлеките урок из музея Аушвиц-Биркенау. Гитлер занимался уничтожением евреев, утверждая, что мы — отдельная и низшая раса. Хватит искажать историю. Это оскорбительно для каждого еврея, убитого во время Холокоста, — написала в Твиттере соучредитель Boundless Israel Авива Кломпас.

Whoopi Goldberg — 1 million Jews were murdered in Auschwitz alone, so take a lesson from @AuschwitzMuseum Hitler targeted Jews for annihilation arguing that we are a distinct and inferior race. Stop distorting history. It’s offensive to every Jew murdered in the Holocaust. https://t.co/oX5izpiQbG — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) December 26, 2022

Так, пользователи сети пытаются “отменить” Голдберг, и это уже не первый раз. Ранее за подобные заявления актрису отстранили от участия в ток-шоу The View, которое транслируется еще с 1997 года. Тогда звезда извинилась за свои высказывания.

Даже телеканал ABC, который транслирует шоу, отправил Вупи на двухнедельный отпуск.

Напомним, что не только Голдберг попала в скандал из-за таких заявлений — ранее Канье Уэст признался в симпатиях к австрийскому лидеру нацистов Адольфу Гитлеру и президенту России Владимиру Путину. Правда, музыкант уже потерял более $2 млрд из-за разорванных контрактов с крупными брендами.