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Вижу в нем хорошие вещи: Канье Уэст выразил симпатию Гитлеру и Путину

2 декабря 2022, 10:55
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Канье Уэст
Источник: Getty Images

Скандальный рэпер Канье Уэст признался в симпатиях к австрийскому лидеру нацистов Адольфу Гитлеру и президенту России Владимиру Путину.

По словам музыканта, каждый человек сделал важный вклад в историю, в том числе и Гитлер. Он подчеркнул, что диктатор родился христианином. Свои мысли Уэст озвучил во время интервью с популяризатором теорий заговоров Алексом Джонсом.

— У каждого человека есть что-то ценное, что он привнес, особенно у Гитлера. Кроме того, он родился христианином. Я также вижу хорошие вещи в Гитлере… Этот парень изобрел автомагистрали, микрофон, который я использую как музыкант. Нельзя сказать вслух, что этот человек когда-либо делал что-то хорошее, и я покончил с этим, — отметил Канье.

Уэст добавил, что люди должны перестать осуждать нацистов, а также на протяжении шоу обвинил сионистов в нескольких темах, в частности — в подавлении свободы слова.

— Мне не нравится слово зло рядом с нацистами. Я люблю евреев, но я также люблю нацистов, — сказал скандальный рэпер.

Он также похвалил Владимира Путина и политику кровавого диктатора.

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Источник
Rolling Stone
Теги
Адольф Гітлер Владимир Путин Каньє Вест
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