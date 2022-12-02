Скандальный рэпер Канье Уэст признался в симпатиях к австрийскому лидеру нацистов Адольфу Гитлеру и президенту России Владимиру Путину.

По словам музыканта, каждый человек сделал важный вклад в историю, в том числе и Гитлер. Он подчеркнул, что диктатор родился христианином. Свои мысли Уэст озвучил во время интервью с популяризатором теорий заговоров Алексом Джонсом.

— У каждого человека есть что-то ценное, что он привнес, особенно у Гитлера. Кроме того, он родился христианином. Я также вижу хорошие вещи в Гитлере… Этот парень изобрел автомагистрали, микрофон, который я использую как музыкант. Нельзя сказать вслух, что этот человек когда-либо делал что-то хорошее, и я покончил с этим, — отметил Канье.

Watch for yourself. In the same breath, Kanye West praises Hitler and attacks Jews. pic.twitter.com/HXhdPBNrTd Сейчас смотрят — Ahmed Baba (@AhmedBaba_) December 1, 2022

Уэст добавил, что люди должны перестать осуждать нацистов, а также на протяжении шоу обвинил сионистов в нескольких темах, в частности — в подавлении свободы слова.

— Мне не нравится слово зло рядом с нацистами. Я люблю евреев, но я также люблю нацистов, — сказал скандальный рэпер.

Он также похвалил Владимира Путина и политику кровавого диктатора.