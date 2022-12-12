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Каньє Веста визнали головним антисемітом 2022 року

12 Грудня 2022, 11:22
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Канье Уэст
Джерело: Getty Images

Каньє Веста визнали Антисемітом 2022 року. Таке рішення висунула американська наглядова організація StopAntisemitism після висловлювань музиканта та 10 тис. голосів від користувачів мережі.

– Каньє використовує свій привілей знаменитості, щоб просувати небезпечні антисемітські кліше про євреїв та владу, і він відмовляється зупинятися. Його безперервний тиск фанатичних заяв привів до жахливих антисемітських дій, – заявила виконавчий директор StopAntisemitism Ліора Рез.

Ліора додала, що ненависть до євреїв вже вийшла з-під контролю в США, і Каньє тільки підлив олії у вогонь.

Нагадаємо, що осінь для Каньє стала вирішальною – спочатку він назвав рух Black Lives Matter аферою, а потім зробив кілька антисемітських заяв. Після цього великі компанії та бренди, такі як Adidas та Balenciaga розірвали з ним багатомільйонні контракти.

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Після цього ситуація трохи вщухла, але зовсім недавно Каньє освідчився любові до Гітлера, а також до президента РФ Путіна. Вест додав, що люди повинні перестати засуджувати нацистів, а також упродовж інтерв’ю кілька разів звинуватив сіоністів з різних причин, зокрема щодо придушення свободи слова.

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Каньє Вест
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