Каньє Веста визнали Антисемітом 2022 року. Таке рішення висунула американська наглядова організація StopAntisemitism після висловлювань музиканта та 10 тис. голосів від користувачів мережі.

– Каньє використовує свій привілей знаменитості, щоб просувати небезпечні антисемітські кліше про євреїв та владу, і він відмовляється зупинятися. Його безперервний тиск фанатичних заяв привів до жахливих антисемітських дій, – заявила виконавчий директор StopAntisemitism Ліора Рез.

Kanye West named 2022 Antisemite of the Year pic.twitter.com/Fk53RaENNw — StopAntisemitism (@StopAntisemites) December 11, 2022 Зараз дивляться

Ліора додала, що ненависть до євреїв вже вийшла з-під контролю в США, і Каньє тільки підлив олії у вогонь.

Нагадаємо, що осінь для Каньє стала вирішальною – спочатку він назвав рух Black Lives Matter аферою, а потім зробив кілька антисемітських заяв. Після цього великі компанії та бренди, такі як Adidas та Balenciaga розірвали з ним багатомільйонні контракти.

Після цього ситуація трохи вщухла, але зовсім недавно Каньє освідчився любові до Гітлера, а також до президента РФ Путіна. Вест додав, що люди повинні перестати засуджувати нацистів, а також упродовж інтерв’ю кілька разів звинуватив сіоністів з різних причин, зокрема щодо придушення свободи слова.