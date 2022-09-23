Співак Володимир Дантес познайомив свою обраницю, дизайнерку Дашу Кацуріну із мамою Марією.

В Instagram-stories артист показав, куди вони з Дашею приїхали насамперед після повернення з Європи до Києва. Так, на відео пара сидить на кухні у мами, вони п’ють чай і смакують смаколики.

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Також Володимир сказав, що мама не хоче зніматися у відео, тож вона жартівливо відвернулася спиною.

– Мама, як завжди, не хоче зніматися, але вона показала свою робочу сторону. Від мене ввподобайка, – підписав Дантес.

Нагадаємо, що шанувальники вже давно запідозрили Вову та Дашу у романі, проте ті ніяк не коментували свої стосунки, але й не приховували, що проводять час разом.

Нещодавно Дантес і Кацуріна підтвердили свої стосунки, зізнавшись одне одному в коханні.