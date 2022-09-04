Дизайнерка Даша Кацуріна показала відео зі співаком Володимиром Дантесом та своїми дітьми. Вона зізналася артистові в коханні.

В Instagram-stories Даша оприлюднила відео, на якому видно, що Дантес чудово ладнає з її донькою Сашею та сином Іваном від попереднього шлюбу з ресторатором Михайлом Кацуріним.

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– Кохаю тебе і вже сумую, – написала Даша.

Романтичний зв’язок із Дантесом Кацуріна підтвердила поцілунком, відео з яким оприлюднила в своєму Telegram.

– Дякую, милі. Я знаю, що ви здогадувалися. Дозволила собі вам розповісти, – написала дизайнер.

Володимир, у свою чергу, оприлюднив фото Даші із прапором України.

– Кохаю, – написав він.

Також в Instagram Даша оприлюднила пост, в якому розповіла, як пережила розлучення із Михайлом. У ньому вона зазначила, що Дантес був поруч у найскладніші моменти, і їй дуже пощастило.

– Що допомагає мені йти далі? Закохатися у свого друга, – жартівливо написала Кацуріна.

Нагадаємо, що розлучення Наді Дорофєєвої та Дантеса стало справжньою несподіванкою.

Через добу після заяви про розлучення зіркової пари Кацурін заявив, що також розлучається зі своєю дружиною Дашею.

Варто зазначити, що сім’ї дружили та їздили разом мандрувати. Згодом стало відомо, що Дорофєєва зустрічається з Кацуріним. Тоді з’явилися здогади і про стосунки Володимира з Дашею.