Українська співачка Настя Каменських підкорила шанувальників своїми новими фото – їй навіть запропонували руку та серце. На знімках в Instagram дівчина позує з розпущеним волоссям і посміхається на камеру.
На фотографіях Настя сидить на сходах у чорній шкіряній куртці та штанях, а також у яскраво-зеленому светрі з високою горловиною.
До чорного одягу чудово пасує манікюр і темне розпущене волосся співачки. Шанувальники миттєво відреагували на знімки Каменських. Деякі зайшли трохи далі за компліменти про зовнішній вигляд:
- Кидай Потапа, виходь за мене!
- Зелений колір вам личить.
- Чудова жінка!
- Настюша, ти наш позитивчик.
- У тебе є діти???
- Королева гламуру та сенсаційних посмішок.
Насті запропонували покинути Потапа, щоб знайти нове щастя.
Щоправда, мало хто знає, що історія їхнього знайомства дуже незвична. Співак Петро Чорний розповів, яку роль відіграв у житті музичного продюсера та Насті. За словами Чорного, саме він познайомив Каменських з Олексієм, коли той шукав собі вокалістку.
Зірковий дует існував 11 років — з 2006 по 2017 рік, після чого Настя розпочала свою сольну кар’єру, а Потап став фронтменом Mozgi.