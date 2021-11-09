Українська співачка Настя Каменських підкорила шанувальників своїми новими фото – їй навіть запропонували руку та серце. На знімках в Instagram дівчина позує з розпущеним волоссям і посміхається на камеру.

На фотографіях Настя сидить на сходах у чорній шкіряній куртці та штанях, а також у яскраво-зеленому светрі з високою горловиною.

До чорного одягу чудово пасує манікюр і темне розпущене волосся співачки. Шанувальники миттєво відреагували на знімки Каменських. Деякі зайшли трохи далі за компліменти про зовнішній вигляд:

Кидай Потапа, виходь за мене!

Зелений колір вам личить.

Чудова жінка!

Настюша, ти наш позитивчик.

У тебе є діти???

Королева гламуру та сенсаційних посмішок.

Насті запропонували покинути Потапа, щоб знайти нове щастя.

Щоправда, мало хто знає, що історія їхнього знайомства дуже незвична. Співак Петро Чорний розповів, яку роль відіграв у житті музичного продюсера та Насті. За словами Чорного, саме він познайомив Каменських з Олексієм, коли той шукав собі вокалістку.

Зірковий дует існував 11 років — з 2006 по 2017 рік, після чого Настя розпочала свою сольну кар’єру, а Потап став фронтменом Mozgi.