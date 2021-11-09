Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Персони

Насті Каменських зробили пропозицію руки та серця: Кидай Потапа

9 Листопада 2021, 09:14 Микола Олефіренко
Настя Каменских
Джерело: Настя Каменських

Українська співачка Настя Каменських підкорила шанувальників своїми новими фото – їй навіть запропонували руку та серце. На знімках в Instagram дівчина позує з розпущеним волоссям і посміхається на камеру.

На фотографіях Настя сидить на сходах у чорній шкіряній куртці та штанях, а також у яскраво-зеленому светрі з високою горловиною.

До чорного одягу чудово пасує манікюр і темне розпущене волосся співачки. Шанувальники миттєво відреагували на знімки Каменських. Деякі зайшли трохи далі за компліменти про зовнішній вигляд:

  • Кидай Потапа, виходь за мене!
  • Зелений колір вам личить.
  • Чудова жінка!
  • Настюша, ти наш позитивчик.
  • У тебе є діти???
  • Королева гламуру та сенсаційних посмішок.

Насті запропонували покинути Потапа, щоб знайти нове щастя.

Щоправда, мало хто знає, що історія їхнього знайомства дуже незвична. Співак Петро Чорний розповів, яку роль відіграв у житті музичного продюсера та Насті. За словами Чорного, саме він познайомив Каменських з Олексієм, коли той шукав собі вокалістку.

Зірковий дует існував 11 років — з 2006 по 2017 рік, після чого Настя розпочала свою сольну кар’єру, а Потап став фронтменом Mozgi.

Читайте також:
Настя КаменскихСкільки фотошопу: Настя Каменських похизувалася фігурою в купальнику

Теги
Настя Каменських , Потап і Настя Каменських
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка