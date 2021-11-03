Співак Петро Чорний розповів, яку роль відіграв у житті музичного продюсера Потапа (Олексія Потапенка) та його дружини, виконавиці Насті Каменських.

Мало хто знає, але саме Петро свого часу познайомив Олексія з Настею. За словами співака, на той час Потап шукав вокалістку.

– Тоді Настя посварилася з продюсером Климом – Едіком із Lavina Music. І я дзвонив Льоші. Кажу йому: Олексію, є така дівчинка, талант і обличчя концертне. Хай би там що говорили, сцена любить індивідуумів, – сказав Чорний.

Ба більше, познайомив співак Потапа і з Олексієм Завгороднім, більш відомим під псевдонімом Позитив. Тоді йому було 11 років.

– Вони були талановитими хлопцями і всі прагнули до шоу-бізнесу. Тоді я їх залучив до студії… Олексій Потапенко тоді організовував свою команду та почалася тусовка, тож він із вдячністю завжди, – розповів Петро.

Олексій створив дует Потап і Настя Каменських у 2006 році. Проіснував він до 2017 року. Згодом Настя розпочала сольну кар’єру під псевдонімом NK, а Потап став фронтменом гурту Mozgi та продовжив продюсерську діяльність.

У 2019 році Потап та Настя Каменських одружилися.

До речі, нещодавно стало відомо, що учасник гурту Mozgi Позитив травмувався під час концерту. В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV музикант розповів, що тоді був на гастролях у Єгипті, і вже під час першого концерту травмував палець на нозі. У результаті – кістка на пальці розкололася.