Украинская певица Настя Каменских покорила поклонников своими новыми фото — ей даже предложили руку и сердце. На снимках в Instagram девушка позирует с распущенными волосами и улыбается на камеру.

На фотографиях Настя сидит на лестнице в черной кожаной куртке и штанах, а также в ярко-зеленом свитере с высокой горловиной.

К черной одежде отлично идет маникюр и темные распущенные волосы певицы. Поклонники моментально отреагировали на снимки Каменских. Некоторые зашли немного дальше комплиментов о внешнем виде:

Бросай Потапа, выходи за меня!

Зеленый цвет вам к лицу.

Великолепная женщина!

Настюша, ти наш позитивчик.

У тебя есть дети???

Королева гламура и сенсационных улыбок.

Насте предложили бросить Потапа, чтобы обрести новое счастье.

Правда, мало кто знает, что история их знакомства очень необычная. Певец Петр Черный рассказал, какую роль сыграл в жизни музыкального продюсера и Насти. По словам Черного, именно он познакомил Каменских с Алексеем, когда тот искал себе вокалистку.

Стоит напомнить, что звездный дуэт существовал 11 лет — с 2006 по 2017 год, после чего Настя начала свою сольную карьеру, а Потап стал фронтменом Mozgi.