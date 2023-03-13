14 березня на каналі ICTV2 відбудеться прем’єра 3 сезону серіалу Дільничний з ДВРЗ. Глядачі побачать продовження культової та всіма улюбленої історії. Так, на екрані покажуть незамінного Бондаря, а також веселого Дзюбу.

Непередбачуваного, але правильного напарника грає актор театру і кіно Віталій Іванченко, у якого на рахунку понад 100 різних проєктів.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV артист розповів про сміливу імпровізацію в серіалі, дружбу з колегами та очікування від 3 сезону Дільничний з ДВРЗ.

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– Для знімання у серіалі Дільничний з ДВРЗ ви навчилися керувати трамваєм. Наскільки це було складно? Який транспорт ще готові освоїти для своєї ролі?

– Ми знімали на Подолі. Мені дуже хотілося зробити Дзюбу цікавим – знав, що буде сцена з трамваєм. Я почав спостерігати за жінкою, яка керувала трамваєм. Підійшов до неї у формі й попросив спробувати зробити це самому. Я не знаю, як її вдалося вмовити під її страх і ризик. Вона мені все показала і розповіла за 15 хвилин. Поруч не було нікого – я сів на місце водія. Ліва нога постійно стоїть на педалі, інакше трамвай моментально загальмує, а пасажири можуть травмуватися.

Після цього я підійшов до режисера і сказав, що наполягаю на тому, щоб для кадру керувати трамваєм самостійно – знаю і вмію все. Він підтримав це на свій страх і ризик. Оператор Євген був у захваті. Тоді у вагоні перебувала велика частина знімальної групи – гримери та костюмери. Це був величезний адреналін – було страшно за тих, хто сидів позаду мене. Ми входили в поворот біля кінотеатру – жінка кричала, щоб я скинув газ, інакше трамвай міг злетіти. Мені в рацію говорили їхати швидше, а цього робити було не можна.

– Вам подобається реакція людей на серіал?

– Коли люди до мене підходять і кажуть, що в бомбосховищі дивилися Дільничний з ДВРЗ, значить, воно заходить людям і я не даремно в цій професії. Наше завдання – лікувати душі та допомагати людям посміхатися, на хвилинку забути про те, що відбувається. Не дай Бог втрачати близьких або знайомих. У кожного українця є люди, яких знали, але втратили.

У мене також є така людина – я народився в Полтавській області в місті Миргород, а потім мої батьки переїхали в смт Велика Багачка. Там у 1993 році я здавав нормативи вчителю фізкультури. І ось місяць тому його не стало – убили на Донецькому напрямку. А у нього сім’я, діти…

У мене є знайомий на передовій – Олег Іваниця. Ми знімалися в серіалі Будиночок на щастя – Олег грав батюшку, а я голову села. І за сюжетом він приходив до мене щось освячувати. До чого я веду – якби я знав, що він буде на передовій, то під час зйомок цілував би йому руки ще більше. А після перемоги ми всі будемо цілувати руки військовослужбовцям чоловікам і жінкам. Особливо, звісно, жінкам.

– Чи дружите Ви зараз зі своїм колегою по роботі В’ячеславом Довженком поза знімальним майданчиком?

– Я його знаю вже понад 15 років – ми одночасно прийшли в театр на Подолі. Коли були виступи або репетиції – ми разом ішли додому, поруч жили. Зараз ми спілкуємося, і навіть мою сім’ю запрошував на виставу, у В’ячеслава була прем’єра.

– А як щодо спільних знімань з дружиною Маргаритою Бахтіною? Це ускладнює процес чи навпаки?

– Ми разом знімалися в серіалі Будиночок на щастя – з першого сезону граємо чоловіка і дружину. Мені складно і дуже відповідально бути з дружиною на одному знімальному майданчику. Для мене це божевільна відповідальність – хвилююся за неї. Але вона чудова актриса – і це не мої слова. Вона знімається в серіалі Ромео і Джульєтта з Черкас – у неї головна роль. Дуже серйозна робота у Маргарити – підіймає настрій, і це дуже цінують люди. Загалом вона у мене актриса, і я пишаюся нею. Грати з нею мені приємно, і вона для мене найкращий партнер.

– Не боїтеся стати заручником однієї ролі – Дзюби?

– Я не стежу за тим, скільки в мене проєктів, їх понад 100. Але я не боюся стати заручником ролі Дзюби, оскільки створив його сам. Він у мене трохи полтавський персонаж – з легким місцевим суржиком. Він подобається і військовим, і дітям, і взагалі всім без винятку – це дуже класно. Якщо Дзюба підніматиме настрій глядачеві, і вони проситимуть більше, то я з великим задоволенням і далі буду його грати. Але я не думаю, що буду заручником однієї ролі.

– Чим, на вашу думку, вразить 3 сезон серіалу Дільничний з ДВРЗ?

– Цей сезон буде більш людяним, він підніме багато соціальних проблем. Глядачі повинні впізнати себе в серіалі, побачити знайомі буденні ситуації, побутові конфлікти, з якими доводиться стикатися в реальному житті. Кожен візьме з серіалу щось своє.

Тому я намагався робити Дзюбу таким, щоб українці в ньому бачили свого. На ДВРЗ кажуть, що я схожий на їхнього дільничного. Взагалі у 3 сезоні будуть більше розкриті стосунки мого персонажа з його майбутньою дружиною. Дзюба буде дуже близько брати до серця деякі ситуації, дуже переживати. Йому боляче, коли він відчуває неправду. Вона в нього своя – він може порушити закон, але робити це неусвідомлено. Він нічого такого не порушує, і в нього завжди є другий план. Він хоче зробити життя кращим для всіх. Що стосується любовної арки, то ми вийдемо до фіналу в цьому плані.

Також в ексклюзивному інтерв’ю Анастасія Цимбалару розповіла Фактам.Life про те, як зустріла повномасштабне вторгнення, а також подробиці про серіал Дільничний з ДВРЗ.

Дивіться третій сезон серіалу Дільничний з ДВРЗ з 14 березня з вівторка по четвер о 20:00 на телеканалі ICTV2.