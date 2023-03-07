Телеканал ICTV2 анонсував першу з часів повномасштабного вторгнення серіальну прем’єру. 14 березня о 20:00 вийде третій сезон іронічного детективу Дільничний з ДВРЗ.

До своїх ролей повернуться В’ячеслав Довженко, Віталій Іванченко, Дмитро Сарансков, Світлана Штанько, Ігор Портянко, Володимир Гладкий. Також з’являться нові персонажі у виконанні відомих українських акторів – Сергія Коршикова, Ксенії Мішиної та Олега Іваніци.

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Сергій Коршиков – актор, що з початку війни змінив кіно на реальний фронт, у серіалі зіграв головного антагоніста, який з’явиться в третьому сезоні. У ролі бандита побачать глядачі й ексучасника Дизель Шоу, актора Олега Іваніцу.

Холостячка Ксенія Мішина у серіалі зіграла нову жительку району ДВРЗ Марину. Акторка не розкриває деталей своєї ролі, лиш натякає на неоднозначність своєї героїні. А ще інтригує можливими стосунками Марини з головним серцеїдом району – дільничним Сергієм Бондарем.

– Марина має свої скелети в шафі, непроста, з характером. Звичайно, така дівчина не залишиться без чоловічої уваги, і хтозна, чи сам Бондар зможе не закохатися, – розповідає про свою роль Ксенія.

Дільничний з ДВРЗ – український телесеріал про роботу дільничних на віддаленому столичному районі. Поліцейський Сергій Бондар раніше був опером відділку у центрі столиці, але після скандалу на роботі йому довелося перевестися на службу дільничним району ДВРЗ.

Бондар отримує нового напарника – ледачкуватого Петра Дзюбу, і намагається звикнути до тихого життя на околиці. Але виявляється, нудьгувати йому не доведеться. На ДВРЗ порядок встановлює кримінальна банда, яку “кришує” місцева поліція. Чесний поліцейський вирішує боротися з криміналом.

У стрічці показані справжні вулиці столичного району ДВРЗ і навіть його мешканців, які знімалися у масових сценах.