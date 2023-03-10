Третий сезон иронического детектива Участковый с ДВРЗ стартует на ICTV2 уже 14 марта. Накануне премьеры актриса Анастасия Цымбалару рассказала Фактам.Life о сходстве со своей сериальной героиней, самой сложной роли в карьере и помощи ВСУ.

– Как вы помогаете ВСУ за более чем год полномасштабного вторжения?

– Очень рада, что практически каждая медийная личность вместе со своей аудиторией не остались в стороне и с первых дней войны начали активно вести волонтерскую деятельность.

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Первые месяцы, когда я была особенно растеряна и не знала с чего начать, мы семьей помогали нашим военным финансово. Но уже весной поняли, что можем гораздо больше, если привлечь и поощрить и других людей присоединиться к нам.

Так нам с мужем удалось организовать актерское движение – ActLots, где задействовано более 140 актеров со всей Украины. За это время мы собрали средства на 5 карет скорой помощи для военных врачей, несколько пикапов, продолжаем покупать амуницию, в новогодние праздники отправляли детям из малообеспеченных семей подарки. Сейчас продолжаем свою деятельность и надеемся не останавливаться и после нашей победы.

– Много ли у вас общего с вашей героиней в сериале Участковый с ДВРЗ? Характер, поведение, решения?

– Раскрою секрет: Саша – абсолютная я. Может, поэтому меня и выбрали на эту роль. Она решительная, но вместе с тем очень хрупкая и нежная девушка, но в необходимый момент может проявить жесткий характер. Она ведет Бондаря за собой, и воплотить эту героиню было совсем не сложно.

– По вашему мнению, 3-й сезон Участкового с ДВРЗ станет лучшим среди всех сезонов проекта?

– По моим ощущениям – точно. Уже выстроилась очень интересная линия персонажей, у зрителя появились свои любимчики, актерам работалось в удовольствие, каждый понял своего персонажа и приносил в него что-то свое. Очень хочется, чтобы эта история продолжалась еще не один сезон, потому что прощаться с нашими персонажами актеры совсем не готовы.

– Какая была самая сложная роль в вашей карьере?

– Каждый проект был сложным по-своему. Иногда приходилось играть персонажей, совсем не похожих на меня в реальной жизни, но так ведь интереснее. К каждой истории отношусь очень ответственно, поэтому выделить какой-то один проект не могу.

Прошлой зимой у меня были две большие истории, которые снимались три месяца, и я работала без выходных по 12-14 часов в день.

Видимо, эти работы были более тяжелые морально, но результат пока никто не видел и есть вероятность, что проекты так и останутся на полках. Но сейчас так скучаю по съемочной площадке, что такая мелочь, как усталость, совсем не смущает.

– Писали ли вам “коллеги” из РФ за год полномасштабной войны? Может, предлагали работу в РФ?

– За время полномасштабного вторжения ни одного сообщения или звонка наша семья не получала. Да и мы не имеем никакого желания разговаривать. Все стало очень однозначно буквально в первые несколько дней, раскрылись все маски и стало понятно, что нечего ожидать от этих “людей”.

До войны многие режиссеры говорили, что мне в Украине нечего делать, надо ехать в Москву, там ждет лучшее будущее в профессии. Но желания ехать и реализовываться где-то там никогда не было. А война лишь еще раз подчеркнула, что лучшего места для карьеры и своего будущего, чем родная страна, я не знаю. Поэтому, приближаем победу, а дальше – возрождать украинское кино и рожать новых украинцев. Дома!

Смотрите третий сезон сериала Участковый с ДВРЗ с 14 марта со вторника по четверг в 20:00 на телеканале ICTV2.