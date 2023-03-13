14 марта на канале ICTV2 состоится премьера 3 сезона сериала Участковый с ДВРЗ. Зрители увидят продолжение культовой и всеми любимой истории. Так, на экране покажут незаменимого Бондаря, а также веселого Дзюбу.

Непредсказуемого, но правильного напарника играет актер театра и кино Виталий Иванченко, у которого на счету более 100 различных проектов.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV артист рассказал о смелой импровизации в сериале, дружбе с коллегами и ожиданиях от 3 сезона Участковый с ДВРЗ.

Сейчас смотрят

— Для съемок в сериале Участковый с ДВРЗ Вы научились управлять трамваем. Насколько это было сложно? Какой транспорт еще готовы освоить для своей роли?

— Мы снимали на Подоле. Мне очень хотелось сделать Дзюбу интересным — знал, что будет сцена с трамваем. Я начал наблюдать за женщиной, которая управляла трамваем. Подошел к ней в форме и попросил попробовать сделать это самому. Я не знаю, как ее удалось уговорить под ее страх и риск. Она мне все показала и рассказала за 15 минут. Рядом не было никого — я сел на место водителя. Левая нога постоянно стоит на педали, иначе трамвай моментально затормозит, а пассажиры могут травмироваться.

И после этого я подошел к режиссеру и сказал, что настаиваю на том, чтобы для кадра управлять трамваем самому — знаю и умею все. Он поддержал это на свой страх и риск. Оператор Евгений был в восторге. Тогда в вагоне находилась большая часть съемочной группы — гримеры и костюмеры. Это был огромный адреналин — было страшно за тех, кто сидел позади меня. Мы входили в поворот возле кинотеатра — женщина кричала, чтобы я сбросил газ, иначе трамвай мог слететь. Мне в рацию говорили ехать быстрее, а этого делать было нельзя.

— Вам нравится реакция людей на сериал?

— Когда люди ко мне подходят и говорят, что в бомбоубежище смотрели Участковый с ДВРЗ — значит, оно заходит людям и я не зря в этой профессии. Наша задача — лечить души и помогать людям улыбаться, на минутку забыть о том, что происходит. Не дай Бог терять близких или знакомых. У каждого украинца есть люди, которых знали, но потеряли.

У меня также есть такой человек — я родился в Полтавской области в городе Миргород, а затем мои родители переехали в пгт Великая Багачка. Там в 1993 году я сдавал нормативы учителю физкультуры. И вот месяц назад его не стало — убили на Донецком направлении. А у него семья, дети…

У меня есть знакомый на передовой — Олег Иваница. Мы снимались в сериале Домик на счастье — Олег играл батюшку, а я главу села. И по сюжету он приходил ко мне что-то освящать. К чему я веду — если бы я знал, что он будет на передовой, то во время съемок целовал бы ему руки еще больше. А после победы мы все будем целовать руки военнослужащим мужчинам и женщинам. Особенно, конечно, женщинам.

— Дружите ли Вы сейчас со своим коллегой по работе Вячеславом Довженко вне съемочной площадки?

— Я его знаю уже больше 15 лет — мы одновременно пришли в театр на Подоле. Когда были выступления или репетиции — мы вместе шли домой, рядом жили. Сейчас мы общаемся, и даже мою семью приглашал на спектакль, у Вячеслава была премьера.

— А как насчет совместных съемок с женой Маргаритой Бахтиной? Это усложняет процесс или наоборот?

— Мы вместе снимались в сериале Домик на счастье — с первого сезона играем мужа и жену. Мне сложно и очень ответственно быль с женой на одной съемочной площадке. Для меня это сумасшедшая ответственность — волнуюсь за нее. Но она отличная актриса — и это не мои слова. Она снимается в сериале Ромео и Джульетта из Черкасс — у нее главная роль. Очень серьезная работа у Маргариты — поднимает настроение, и это очень ценят люди. Вцелом она у меня актриса, и я горжусь ею. Играть с ней мне приятно, и она для меня лучший партнер.

— Не боитесь стать заложником одной роли — Дзюбы?

— Я не слежу за тем, сколько у меня проектов, их больше 100. Но я не боюсь стать заложником роли Дзюбы, поскольку создал его сам. Он у меня немного полтавский персонаж — с легким местным суржиком. Он нравится и военным, и детям, и вообще всем без исключения — это очень классно. Если Дзюба будет поднимать настроение зрителю и они будут просить больше, то я с большим удовольствием и дальше буду его играть. Но я не думаю, что буду заложником одной роли.

— Чем, по вашему мнению, впечатлит 3 сезон сериала Участковый с ДВРЗ?

— Этот сезон будет более человечным, он поднимет много социальных проблем. Зрители должны узнать себя в сериале, увидеть знакомые будничные ситуации, бытовые конфликты, с которыми приходится сталкиваться в реальной жизни. Каждый возьмет из сериала что-то свое.

Поэтому я старался делать Дзюбу таким, чтобы украинцы в нем видели своего. На ДВРЗ говорят, что я похож на их участкового. В 3 сезоне будут больше раскрыты отношения моего персонажа с его будущей женой. Дзюба будет очень близко принимать к сердцу некоторые ситуации, очень переживать. Ему больно, когда он ощущает неправду. Она у него своя — он может нарушить закон, но делать это неосознанно. Он ничего такого не нарушает, и у него всегда есть второй план. Он хочет сделать жизнь лучше для всех. Что касается любовной арки, то мы выйдем к финалу в этом плане.

Также в эксклюзивном интервью Анастасия Цымбалару рассказала Фактам.Life о том, как встретила полномасштабное вторжение, а также подробности о сериале Участковый с ДВРЗ.

Смотрите третий сезон сериала Участковый с ДВРЗ с 14 марта со вторника по четверг в 20:00 на телеканале ICTV2.