Український режисер і військовий Олег Сенцов потрапив під обстріл. Це сталося на першому бойовому завданні після контузії на початку липня.

Про це Олег заявив у Facebook, де записав відео з обличчям у крові та в кареті швидкої допомоги. Можна помітити, що рани кровоточать від осколків – на щастя, сторонні предмети з обличчя витягли. Режисер додав, що не тільки він отримав пошкодження, але врятував їх американський танк, який взяв на себе основний удар.

– Тиждень не задався – потрапили під артилерійський обстріл під час десантування. Bradley знову врятував нам життя. Троє поранених, переважно осколки. З обличчя шматки вже витягли, а ось дрібні в руці та нозі залишаться зі мною назавжди. В інших хлопців теж усе добре – запорізькі лікарі знають свою справу, спасибі їм! – підписав знімок Сенцов.

Нагадаємо, що це не перший небезпечний випадок Олега в умовах війни. Як і будь-який інший захисник України, він уміло бореться зі смертю. Так, 9 липня Сенцов отримав контузію на фронті. Разом із ним постраждало троє бійців його підрозділу.