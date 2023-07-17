Украинский режиссер и военный Олег Сенцов попал под обстрел. Это случилось на первом боевом задании после контузии в начале июля.

Об этом Олег заявил в Facebook, где записал видео с лицом в крови и в карете скорой помощи. Можно заметить, что раны кровоточат от осколков — к счастью, инородные предметы из лица вытащили. Режиссер добавил, что не только он получил повреждение, но спас их американский танк, который принял на себя основной удар.

— Неделя не задалась — попали под артиллерийский обстрел во время десантирования. Bradley снова спас нам жизнь. Трое раненых, в основном осколки. Из лица куски уже вытащили, а вот мелкие в руке и ноге останутся со мной навсегда. У других ребят тоже все хорошо — запорожские врачи знают свое дело, спасибо им! — подписал снимок Сенцов.

Напомним, что это не первый опасный случай Олега в условиях войны. Как и любой другой защитник Украины, он умело борется со смертью. Так, 9 июля Сенцов получил контузию на фронте. Вместе с ним пострадало трое бойцов его подразделения.