Під час російського обстрілу Краматорська Донецької області ввечері 27 червня поранення отримала українська письменниця Вікторія Амеліна. Вона супроводжувала трьох громадян Колумбії, які також постраждали від атаки.

Так, поранено депутата Серхіо Харамільйо, письменника Ектора Абада і журналістку Каталіну Гомес.

– Вікторія Амеліна перебуває у важкому стані через травму голови, ймовірно, через розбите скло і балки. Усі наші думки з Вікторією, – написала у Facebook колега письменниці, яка була з нею під час ракетного удару.

Вікторія Амеліна також є громадською діячкою і лауреаткою літературної премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського.

У 2014 році вона дебютувала в літературі і відтоді досягла в письменницькій діяльності чимало успіхів. Також Амеліна є засновницею Нью-Йоркського літературного фестивалю в Донецькій області.

Нагадаємо, увечері 27 червня Росія вдарила по центру Краматорська та селу Біленьке. Станом на 09:00 відомо про вісьмох загиблих і 56 поранених.

Перші хвилини після ракетного удару по Краматорську – дивіться на Фактах ICTV.