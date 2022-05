У фіналі Євробачення 2022 виступив гурт Zdob Si Zdub та оркестр Fratii Advahov, які представляють Молдову.

На сцені у Турині вони виконали пісню Trenulețul (Потяг) та запалили міжнародну публіку.

Гурт Zdob şi Zdub заснували 1994 року у Кишиневі. У своїй творчості музиканти поєднують балканський танцювальний фольклор з рок-музикою.

До речі, колектив Zdob Si Zdub вже двічі представляв Молдову на Євробаченні.

У 2015 році гурт із піснею Boonika Bate Doba посів шосте місце у фіналі конкурсу. На Євробачення 2011 року Zdob Si Zdub приїхав з піснею So Lucky і посів 12-те місце у загальному заліку.

Merge trenul, parcă zboară

Dintr-o țară-n altă țară

Merge și nu poate pricepe

Care țară? Unde-ncepe?

Țară veche, țară nouă

Parcă-i una, parcă-s două

Ba aparte, ba-mpreună

Parcă-s două, parcă-i una

Hey how! Let’s go!

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chișinău – București

Și-ntr-o țară, și-n cealaltă

Joacă hora laolaltă

Și în fiecare țară

Face farmece vioara

Când ajunge trenu-n gară

Parcă n-a ieșit din țară

Parcă-a mers, fără să iasă

De acasă pân-acasă

Hey how! Let’s go!

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Hey how! Let’s go!

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Hey how! Let’s go!

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Chisinău – București

Merge iute, merge bine

Trenu’ leganat de sine

Dar nu poate sa-nteleaga

Prin care tara alearga

Țară veche, țară nouă

Parcă-i una, parcă-s două

Ba aparte, ba-mpreună

Parcă-s două, parcă-i una

Hey how! Let’s go!

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Hey how! Let’s go!

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Hey how! Let’s go!

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București