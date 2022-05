В финале Евровидения 2022 выступили группа Zdob Si Zdub и оркестр Fratii Advahov, которые представляют Молдову.

На сцене в Турине они исполнили песню Trenulețul (Поезд) и зажгли международную публику.

Группа Zdob şi Zdub была основана в 1994 году в Кишиневе. В своем творчестве музыканты совмещают балканский танцевальный фольклор с рок-музыкой.

Кстати, коллектив Zdob Si Zdub уже дважды представлял Молдову на Евровидении.

В 2015 году группа с песней Boonika Bate Doba заняла шестое место в финале конкурса. На Евровидение 2011 года Zdob Si Zdub приехал с песней So Lucky и занял 12-е место в общем зачете.

Merge trenul, parcă zboară

Dintr-o țară-n altă țară

Merge și nu poate pricepe

Care țară? Unde-ncepe?

Țară veche, țară nouă

Parcă-i una, parcă-s două

Ba aparte, ba-mpreună

Parcă-s două, parcă-i una

Hey how! Let’s go!

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chișinău – București

Și-ntr-o țară, și-n cealaltă

Joacă hora laolaltă

Și în fiecare țară

Face farmece vioara

Când ajunge trenu-n gară

Parcă n-a ieșit din țară

Parcă-a mers, fără să iasă

De acasă pân-acasă

Hey how! Let’s go!

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Hey how! Let’s go!

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Hey how! Let’s go!

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Chisinău – București

Merge iute, merge bine

Trenu’ leganat de sine

Dar nu poate sa-nteleaga

Prin care tara alearga

Țară veche, țară nouă

Parcă-i una, parcă-s două

Ba aparte, ba-mpreună

Parcă-s două, parcă-i una

Hey how! Let’s go!

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Hey how! Let’s go!

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Hey how! Let’s go!

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Перевод песни Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenuletul

Поезд едет, как будто летит

Из одной страны в другую

Еду и не могу понять

Какая страна? С чего начнем?

Старая страна, новая страна

Похоже на одну, как будто две.

Да, конечно

Как будто две, похоже на одну

Привет! Начнем!

Фольклор и рок-н-ролл

Поезд уходит! Где ты?

Из Кишинева — в Бухарест

И в одной стране, и в другой

Играет хора

И в каждой стране

Играет скрипка

Как добраться на железнодорожный вокзал?

Как будто он не вышел из страны

Как будто это сработало, не выходя

Из дома

Привет! Начнем!

Фольклор и рок-н-ролл

Поезд уходит! Где ты?

Из Кишинева — в Бухарест

Привет! Начнём!

Фольклор и рок-н-ролл

Поезд уходит! Где ты?

Из Кишинева — в Бухарест

Привет! Начнем!

Фольклор и рок-н-ролл

Поезд уходит! Где ты?

Из Кишинева — в Бухарест

Из Кишинева — в Бухарест

Едет быстро, едет хорошо

Этот поезд сам по себе

Но он не может это сделать.

Он бежит из страны

Старая страна, новая страна

Похоже на одну, как будто две.

Да, конечно

Как будто две, похоже на одну

Привет! Начнем!

Фольклор и рок-н-ролл

Поезд уходит! Где ты?

Из Кишинева — в Бухарест

Привет! Начнем!

Фольклор и рок-н-ролл

Поезд уходит! Где ты?

Из Кишинева — в Бухарест

Привет! Начнем!

Фольклор и рок-н-ролл

Поезд уходит! Где ты?

Из Кишинева — в Бухарест.