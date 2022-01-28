Украинская певица Тина Кароль показала, как провела первый месяц 2022 года.
На личной странице в Instagram звезда обнародовала серию фото, сделанных в январе. В частности, в подборке можно увидеть, как Тина летала на вертолете и читала книгу Красная нить: сила защиты Йегуда Берга.
Кароль показала фрагмент концерта, который состоялся 7 января во дворце Украина, обнародовала фото десерта с малиной и елки, усыпанной снегом.
На последнем снимке Тина похвасталась сложной асаной из йоги. В кадре певица стоит на руках, держа вес тела и ноги вверху.
– Мой январь, – лаконично подписала пост артистка.
В комментариях подписчики забросали комплиментами артистку. Некоторые признались, что скучали по “живым” фото Тины.
Стоит отметить, что до этого аккаунт Кароль был заполнен только профессиональными фотоснимками, афишами, рекламными интеграциями или фрагментами с концертов.
- Мне не кажется это лайф-пост? Вау!
- Фото невероятные, такие живые.
- Как мы соскучились по таким живым постам!
- Красивая! Можно побольше таких постов?
- Красиво и уютно!
- Ущипните меня, это что лайф-пост?
- Как давно я не видела у Тины таких простых и красивых фото!
- Душевный январь вышел.
- Как неожиданно! Можно так каждый месяц?
- Ваау, отдыхайте побольше, – пишут в комментариях.
Недавно Тина Кароль призналась, что не празднует свой день рождения уже больше 10 лет. Обычно певица в этот день сидит в студии, поет, снимается в разных шоу и убегает от лишних глаз и поздравлений.