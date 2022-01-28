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Наконец-то “живые” фото: Тина Кароль вернулась в Instagram с итогами января

28 января 2022, 18:48
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Наконец-то “живые” фото: Тина Кароль вернулась в Instagram с итогами января

Украинская певица Тина Кароль показала, как провела первый месяц 2022 года.

На личной странице в Instagram звезда обнародовала серию фото, сделанных в январе. В частности, в подборке можно увидеть, как Тина летала на вертолете и читала книгу Красная нить: сила защиты Йегуда Берга.

Кароль показала фрагмент концерта, который состоялся 7 января во дворце Украина, обнародовала фото десерта с малиной и елки, усыпанной снегом.

На последнем снимке Тина похвасталась сложной асаной из йоги. В кадре певица стоит на руках, держа вес тела и ноги вверху.

– Мой январь, – лаконично подписала пост артистка.

В комментариях подписчики забросали комплиментами артистку. Некоторые признались, что скучали по “живым” фото Тины.

Стоит отметить, что до этого аккаунт Кароль был заполнен только профессиональными фотоснимками, афишами, рекламными интеграциями или фрагментами с концертов.

  • Мне не кажется это лайф-пост? Вау!
  • Фото невероятные, такие живые.
  • Как мы соскучились по таким живым постам!
  • Красивая! Можно побольше таких постов?
  • Красиво и уютно!
  • Ущипните меня, это что лайф-пост?
  • Как давно я не видела у Тины таких простых и красивых фото!
  • Душевный январь вышел.
  • Как неожиданно! Можно так каждый месяц?
  • Ваау, отдыхайте побольше, – пишут в комментариях.

Недавно Тина Кароль призналась, что не празднует свой день рождения уже больше 10 лет. Обычно певица в этот день сидит в студии, поет, снимается в разных шоу и убегает от лишних глаз и поздравлений.

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