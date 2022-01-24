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Нарешті нормальне волосся: Аліна Гросу похвалилася зміною іміджу

24 Січня 2022, 10:10
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Аліна Гросу
Джерело: Аліна Гросу

Українська співачка Аліна Гросу похвалилася зміною іміджу. Артистка зняла афронарощування і постала перед шанувальниками з новою зачіскою.

В Instagram Гросу поділилася серією фото, зроблених у Чернівцях. Виконавиця позує на тлі засніженої природи в бежевому жилеті-пуховику, чорних штанях та з сумкою Louis Vuitton.

– Нарешті в рідному місті. Нарешті зняла нарощування, нарешті зі своїм волоссям і нарешті воно добре відросло після каре і постійних фарбувань, – сказала Аліна.

Артистка також поцікавилася в підписників, як їм її новий імідж. Відповіді не змусили на себе довго чекати. Шанувальники засипали Гросу компліментами.

  • Саме зараз дуже класна!
  • Аліна, всі фото супер.
  • Яка ви гарна!
  • Дуже гарні фото.
  • Чудова дівчина.
  • Дуже красива зачіска, як і всі фото.
  • Маєш чудовий вигляд!
  • Лялька.
  • Нарешті нормальне волосся. Немає того кучерявого клоччя на голові.
  • Яка ж ти чарівна, Аліна.
  • Та що там волосся, Аліночко, які у вас прекрасні очі, – пишуть у коментарях користувачі мережі.
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Нагадаємо, що співачка перебуває у стосунках із російським актором Романом Полянським. Нещодавно Гросу розповіла про табу в стосунках, а також зізналася, що її дратує в коханому, та згадала їхнє перше побачення.

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Аліна Гросу
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