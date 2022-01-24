Українська співачка Аліна Гросу похвалилася зміною іміджу. Артистка зняла афронарощування і постала перед шанувальниками з новою зачіскою.

В Instagram Гросу поділилася серією фото, зроблених у Чернівцях. Виконавиця позує на тлі засніженої природи в бежевому жилеті-пуховику, чорних штанях та з сумкою Louis Vuitton.

– Нарешті в рідному місті. Нарешті зняла нарощування, нарешті зі своїм волоссям і нарешті воно добре відросло після каре і постійних фарбувань, – сказала Аліна.

Артистка також поцікавилася в підписників, як їм її новий імідж. Відповіді не змусили на себе довго чекати. Шанувальники засипали Гросу компліментами.

Саме зараз дуже класна!

Аліна, всі фото супер.

Яка ви гарна!

Дуже гарні фото.

Чудова дівчина.

Дуже красива зачіска, як і всі фото.

Маєш чудовий вигляд!

Лялька.

Нарешті нормальне волосся. Немає того кучерявого клоччя на голові.

Яка ж ти чарівна, Аліна.

Та що там волосся, Аліночко, які у вас прекрасні очі, – пишуть у коментарях користувачі мережі.

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Нагадаємо, що співачка перебуває у стосунках із російським актором Романом Полянським. Нещодавно Гросу розповіла про табу в стосунках, а також зізналася, що її дратує в коханому, та згадала їхнє перше побачення.