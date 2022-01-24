Українська співачка Аліна Гросу похвалилася зміною іміджу. Артистка зняла афронарощування і постала перед шанувальниками з новою зачіскою.
В Instagram Гросу поділилася серією фото, зроблених у Чернівцях. Виконавиця позує на тлі засніженої природи в бежевому жилеті-пуховику, чорних штанях та з сумкою Louis Vuitton.
– Нарешті в рідному місті. Нарешті зняла нарощування, нарешті зі своїм волоссям і нарешті воно добре відросло після каре і постійних фарбувань, – сказала Аліна.
Артистка також поцікавилася в підписників, як їм її новий імідж. Відповіді не змусили на себе довго чекати. Шанувальники засипали Гросу компліментами.
- Саме зараз дуже класна!
- Аліна, всі фото супер.
- Яка ви гарна!
- Дуже гарні фото.
- Чудова дівчина.
- Дуже красива зачіска, як і всі фото.
- Маєш чудовий вигляд!
- Лялька.
- Нарешті нормальне волосся. Немає того кучерявого клоччя на голові.
- Яка ж ти чарівна, Аліна.
- Та що там волосся, Аліночко, які у вас прекрасні очі, – пишуть у коментарях користувачі мережі.
Нагадаємо, що співачка перебуває у стосунках із російським актором Романом Полянським. Нещодавно Гросу розповіла про табу в стосунках, а також зізналася, що її дратує в коханому, та згадала їхнє перше побачення.