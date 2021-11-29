Українська співачка Аліна Гросу зізналася, що ледь не загинула на репетиції свого сольного концерту.

Перед виступом виконавиця регулярно відвідувала тренування з повітряної гімнастики, де виконувала небезпечні трюки без додаткової страховки. Одного разу Аліна могла впасти і травмуватися через те, що погано закріпила руку.

– На репетиції один раз піднялася – все супер. А вдруге погано пристебнула руку і з повітря кричу: Випаду зараз, спустіть! Ти просто тримаєшся на руці, а потім руки сині від канатів, – розповіла Аліна.

Також Гросу зізналася, що поки не збирається виходити заміж за свого бойфренда, актора Романа Полянського.

– Мені не дуже кортить виходити заміж. Я вже була півроку в шлюбі і тоді нічого не змінилося. Я, в принципі, більше люблю свободу. Я розумію, що коли вже будуть плануватися діти, то потрібна велика і міцна сім’я. Але я не дуже хочу стрибати із шлюбу в шлюб. Я хочу бути впевненою у Ромі, в нас і в нашому майбутньому, – поділилася Гросу.

Варто зазначити, що у 2019 році Аліна Гросу одружилася з бізнесменом із Москви Олександром Комковим.

Пара відсвяткувала розкішне весілля в Італії, яке обійшлося батькам співачки у €100 тис. Вони прожили у шлюбі півроку, а потім Олександр запропонував розірвати стосунки.

Нагадаємо, що 23 листопада під час сольного концерту співачки Аліни Гросу в палаці Україна заручилась пара закоханих.

Виконавиця вирішила допомогти хлопцеві на ім’я Микита зробити пропозицію руки та серця його дівчині. Закоханого хлопця Гросу запросила на сцену після виконання пісні Мелом на асфальте.